Ученые разрешили есть свежевыпавший снег

Детям позволительно есть снег, но только свежевыпавший, пролежавший на земле не более половины дня. Свое "разрешение" на это выдали румынские ученые из Университета Сапиентия.

Они провели уникальное исследование, сравнив количество микроорганизмов в снегу в разные дни. Пробы брали в одном и том же месте на детской площадке в центральном парке города Меркуря-Чук. Как выяснилось, сразу после снегопада в 1 миллилитре растаявшего снега было от 5 до 20 бактерий, через два дня их было уже 65, через четыре - более 100, а через шесть около 180. Эти изменения ученые связывают с загрязнением атмосферы. В среднем в одном кубическом метре воздуха находятся 105 бактерий и 48 спор плесени. Они постепенно оседают на землю.

У маленьких же детей часто появляется привычка есть снег, когда им жарко. Вот ученые и задумались, насколько это опасно. "Как микробиолог я задался вопросом, безопасен ли снег, и на основании полученных нами результатов я бы не запрещал детям его есть, но только свежий, выпавший не более, чем полдня назад", - отметил Мате Иштван с кафедры биоинженерии Университета Сапиентия, добавив, что когда человек берет снег в рот, в организм попадает лишь несколько миллилитров жидкости.

Ранее канадские ученые наоборот рекомендовали родителям тщательно следить, чтобы их дети не если снег, поскольку он быстро в течение нескольких часов впитывает "значительное количество химических веществ, выбрасываемых в воздух автомобилями и вредных для здоровья".