Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий вернуть в УК старую недобрую конфискацию в качестве наказания. Такую инициативу направили на отзыв двое депутатов Госдумы.

Надо сказать прямо: сама идея "раскулачить" преступников популярна в широких массах, независимо от политических пристрастий. Но весь вопрос в том, как это сделать, чтобы под "раскулачивание" не попали и неповинные. Если у оступившегося человека заберут даже то, что он заработал честным трудом, а его семья пойдет по миру, будет ли это справедливым?

Именно так действовала конфискация в советские годы. Суд, отправляя человека в тюрьму, был вправе буквально раздеть осужденного до нитки. Забрать все, что у него найдено: деньги, жилье, авто и т.п. По данным экспертов, в былые годы, когда конфискация имущества была наказанием, к ней в год приговаривались 20-25 тысяч человек. Тогда был небольшой список из того, что не подлежало конфискации, в основном скромный набор нательных вещей и кастрюль. Остальное забирали.

Сегодня же действуют другие правила. Конфискация в УК есть, но она не наказание, а мера уголовно-правового характера. Разница огромная. В нынешнем виде конфискация предусматривает, что забрать можно только преступные доходы, и все, что нажито преступным путем. Чиновник купил дом на взятки? Дом заберут. На счету террориста лежат кровавые деньги? Их конфискуют. И так далее.

Понятно, что на практике доказать это сложно. Правда, согласно судебной статистике, число конфискаций постоянно растет. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году конфискация применялась более 26 тысяч раз. То есть даже больше, чем в советские времена. Так что правоохранители постепенно нарабатывают практику по выявлению именно преступных денег. Но, тем не менее, время от времени в Госдуме возникают инициативы, предлагающие вернуть такого рода наказание. В очередной раз вопрос подняли двое депутатов, уже подававших подобный проект. После того, как прежняя инициатива была отклонена, они внесли в нее правки и предложили проект вновь. По их заверениям - с учетом всех замечаний.

Сегодня суд может конфисковать только такое имущество, которое куплено преступником на нечестные деньги

Однако ничего принципиально нового правительственные эксперты в проекте не нашли. Так что замечания остаются в силе. "При подготовке законопроекта не учтено, что предусмотренный в настоящее время институт конфискации в целом отвечает нормам международного права", говорится в официальном отзыве. Убедительных данных, что сейчас есть какие-то проблемы и потому, мол, надо возвращать советские правила, правительственные эксперты в пояснительной записке не увидели.

"В советское время конфискация всего имущества была предусмотрена, например, для квалифицированных краж, - рассказывает вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник. - Например, украл что-то, не важно сколько, а мера наказания - конфискация. Но мера наказания должна быть привязана к совершению человеком конкретного преступления. Вот конфискация, которая у нас сейчас предусмотрена, в соответствии с международно-правовыми стандартами, той же самой конвенцией по борьбе с коррупцией, к которой мы присоединились, она и предусматривает, что конфискации подлежат те средства, которые были нажиты преступным путем. Надо понимать, что в преступлении, сколь тяжким бы оно ни было, не проявляется вся жизнь, вся личность человека. Поэтому конфискацию применять по безразмерному фактически перечню преступлений, как меру наказания, лишать человека честно заработанного им имущества - это, конечно, просто противоречие принципам права".

Многие эксперты сходятся на том, что если человек нажил что-то честно, это надо оставить при нем. Не должна одна ошибка перечеркивать всю жизнь. Бывают ситуации, когда преступления совершают 50- 60-летние люди, которые до того вели честную жизнь. Неужели надо лишать средств к существованию их самих и их детей - из-за страшной ошибки в жизни?

"Сегодня финансовая жизнь государственных служащих абсолютна прозрачна, - говорит адвокат Юрий Коршунов. - Госслужащие и члены их семей сдают декларации о доходах и имуществе. Если в отношении какого-либо имущества госслужащему не удается доказать, что оно было приобретено на законные средства, такое имущество через суд будет обращено в доход государства. Эта система уже работает. Если же госслужащий совершит коррупционное преступление, на него может быть наложен значительный штраф, многократно превышающий размер взятки. Поэтому вводить конфискацию в качестве наказания не имеет смысла ни в рамках борьбы с коррупцией, ни в качестве наказания за другие преступления".