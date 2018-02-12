Все 32 сборные - участницы футбольного чемпионата мира, который пройдет ближайшим летом в России, окончательно определились с тренировочными базами.

Каждая такая база включает в себя отель и тренировочный комплекс, расположенные неподалеку друг от друга. И то и другое должно находиться в часе езды от аэропорта, способного обслужить самолет среднего размера. Учитывая, что тренировочные базы станут основным пристанищем для сборных на время группового этапа турнира, все участники к выбору своих будущих резиденций отнеслись с максимальной тщательностью.

Всего оргкомитет чемпионата подготовил 64 базы, утвержденные ФИФА. В совокупности делегации национальных команд нанесли 123 визита, по ходу которых инспектировали различные варианты.

Как и следовало ожидать, наиболее популярным у сборных стал регион, включающий в себя Москву и Московскую область. Помимо сборной России, традиционно застолбившей за собой привычный Новогорск, в столичном "кластере" будут размещаться такие топ-команды, как Франция, Аргентина, Германия, Португалия и Бельгия. Впрочем, места в Подмосковье успели "урвать" и сборные поскромнее, вроде Ирана и Туниса. Всего Москва и Подмосковье примут десять команд.

На втором месте по востребованности: Санкт-Петербург вкупе с Ленинградской областью. Этот регион привлек пять сборных, из которых выделяются англичане.

Вполне предсказуемо, что нашим будущим гостям приглянулись и варианты с размещением на юге. Сразу две сборные собрались квартировать в Геленджике. Датчане согреются в Анапе. Нигерийцы нашли себе кров в Ессентуках. Бразильцы и поляки забронировали за собой Сочи, а испанцы будут наслаждаться удобствами легендарной академии "Краснодара".

Кроме того, сборные будут жить в Казани, Тольятти, Саранске, Калуге, Воронеже, Светлогорске (что под Ленинградом), в Нижегородской области и в Грозном.

Добавим, что опубликован также список отелей и стадионов в городах-организаторах, где сборные будут останавливаться и тренироваться непосредственно перед матчами. В упомянутых гостиницах футболисты смогут проводить по две ночи: перед игрой и после. Что касается команд, пробившихся в плей-офф ЧМ-2018, они могут продолжать использовать свои тренировочные базы в качестве основных резиденций или путешествовать по "предматчевым" гостиницам.