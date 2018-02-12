С середины декабря цена барреля нефти Brent, от которой зависит цена российского сорта Urals, успела взлететь до трехлетнего максимума - 71 доллара - и упасть обратно к отметке 62. Следом в конце января пошел вниз рубль, который ослаб к доллару примерно на пять процентов - с 55,7 до 58,3. Вчера нефтяные котировки слабо восстанавливались до 64 долларов, курс доллара колебался у отметки 58. Эксперты полагают, что на неделе рынки стабилизируются, что позволит рублю остаться ниже отметки 59 за доллар.

Первую попытку провалить цену барреля трейдеры предприняли в конце января: тогда фьючерс Brent на ближайший месяц поставки просел с 71 до 68 долларов, причиной стали укрепление доллара к корзине мировых валют (зависимость нефти от индекса доллара к тому моменту была близка к 80 процентам) и первое за десять недель увеличение коммерческих запасов нефти в США. Это выглядело как краткосрочная коррекция, но вторая волна, накрывшая рынок, полностью переломила восходящий тренд, вернув нефть к уровню конца 2017 года.

Ускоренный откат котировок спровоцировали несколько факторов, а катализатором, вероятно, стала статистика о резком росте уровня добычи в США и обновленный прогноз Администрации энергетической информации (EIA) по производству в 2018 году. Так, в январе добыча превысила десять миллионов баррелей впервые с 1970-х, в среднем в этом году она составит 10,6 миллиона, а в 2019-м перешагнет рубеж 11 миллионов.

"Взрывной рост уже в начале года пошатнул уверенность инвесторов в том, что рынок сможет сбалансироваться в ближайшем будущем, - указывал в пятницу главный аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Также факт наличия навеса длинных спекулятивных позиций, которые сейчас, вероятно, будут закрываться трейдерами в ускоренном режиме, лишь усиливает понижательное движение цен". Кроме того, в пятницу Baker Hughes сообщил о резком росте числа действующих буровых установок - на 26 единиц, что только утвердило трейдеров во мнении, что добыча за океаном продолжит расти.

В среднесрочной перспективе обновление прогнозов EIA в сторону увеличения добычи будет давить на котировки, указывает в обзоре Sberbank CIB стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе. Определяющим фактором для нефтяного рынка останется индекс доллара, который может в ближайшее время оказать поддержку ценам, считает эксперт. Февральский отчет Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) существенного влияния на рынок вчера не оказал.

Зависимость курса рубля от цены Brent в среднем с начала года составляет 60,5 процента, что оценивается как умеренная корреляция. "По нашей модели рубль сейчас справедливо оценен с учетом нефтяных цен и покупок валюты минфином, - указывают аналитики банка "Санкт-Петербург". - Вероятно, ситуация на внешних рынках в начале недели немного успокоится и курс рубля найдет равновесие в области 57,5-59 за доллар".