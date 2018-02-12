За два дня боевики выпустили по жилым кварталам Дамаска 27 мин

За двое суток по жилым кварталам Дамаска боевики выпустили 27 мин. Есть жертвы среди мирного населения. Об этом РИА Новости рассказал представитель Центра примирения враждующих сторон Юрий Евтушенко.

Он отметил, что в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хомс, а также в Восточной Гуте зафиксированы факты нарушения режима прекращения огня. Напомним, за этим следят Россия, Иран и Турция. Ранее в ООН сообщили, что за неделю в Сирии погибли более тысячи мирных жителей.

"Это один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта. Люди погибли в результате авиаударов", - такую информацию распространила канцелярия генерального секретаря ООН. Сам же Гутерриш призвал все противоборствующие стороны и региональных игроков добиться немедленного прекращения огня и работать над мирным урегулированием конфликта.