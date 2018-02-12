В первой половине марта парламентарии намерены окончательно принять законопроект о страховании средств на счетах юридических лиц при отзыве лицензии у банка. Об этом "Российской газете" рассказал Анатолий Аксаков, зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку.

По его словам, ко второму чтению законопроект, который гарантирует малому и микробизнесу возврат остатков на счетах в пределах 1,4 миллиона рублей по аналогии с физическими лицами, ждут лишь технические поправки. Так, будут более четко прописаны нормы, которые позволяют идентифицировать малые и микропредприятия.

Законопроект о распространении системы страхования вкладов в банках на малый бизнес прошел первое чтение в Госдуме осенью прошлого года. В случае банкротства банка они смогут вернуть 1,4 миллиона рублей. Речь идет как о счетах в рублях, так и в иностранной валюте. Депозиты должны быть размещены в отечественных кредитных организациях на основании договора банковского вклада или договора банковского счета.

Сейчас страховать вклады могут только физлица и индивидуальные предприниматели. Принятие законопроекта защитит вклады около трех миллионов малых и микропредприятий.

Косвенно законопроект будет стимулировать бизнес размещать свободные средства на банковских депозитах, не просто держать их на расчетных счетах, полагает Юлия Семенова, старший юрист CAF Group: "Это не только даст возможность бизнесу получить прибыль, но и увеличит размер привлеченного капитала банком, что является одной из причин устойчивости банковской системы".

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) принимает участие в доработке законопроекта ко второму чтению и полагает, что его реализация создаст условия для беспрерывного осуществления малыми предприятиями хозяйственной деятельности. Как сообщили "РГ" в АСВ, "по предварительным оценкам, в случае реализации законопроекта с сохранением единой шкалы ставок страховых взносов увеличение потенциальной нагрузки на Фонд страхования вкладов будет в целом сбалансировано объемом дополнительных взносов, уплачиваемых банками по остаткам на счетах малых предприятий".

В 2017 году обанкротившиеся банки задолжали кредиторам третьей очереди 128,05 миллиарда рублей

Сейчас бизнес получает часть своих средств в рамках конкурсного производства за счет реализации активов банка-банкрота. Требования корпоративных клиентов (компаний и МСБ), в соответствии с очередностью, установленной законодательством о банкротстве, относят к третьей очереди. "Поскольку при банкротстве корпоративные клиенты становятся третьими в очереди на возмещение вложенных средств, то очень велика вероятность того, что им ничего не удастся вернуть по итогам санации банка. Увеличение размера застрахованных депозитов позволит использовать средства АСВ в большем объеме и соответственно снизить потери для бизнеса", - отмечает правозащитник Александр Хуруджи.

Бизнес меньше всего защищен перед банкротством кредитной организации, поскольку находится в хвосте очереди тех, кто претендует на возмещение. "Конкретные сроки возвращения денежных средств зависят от многих факторов - наличия активов у банка, оперативности работы временного управляющего, проводящего работы по реализации активов банкрота", - говорит Хуруджи.

Процедура банкротства происходит по следующему сценарию. Инициируется судебный процесс по банкротству банка, инициатором может быть как сам банк, так и его кредиторы. Суд назначает временного управляющего, утверждается реестр кредиторов и начинается работа по возврату долгов. Активы обанкротившейся кредитной организации подлежат реализации только через открытые торги, и только после того как от реализации получены средства, они распределяются арбитражным управляющим в порядке очередности между всеми кредиторами. При этом бизнес включается в третью очередь и в этом основная сложность. Закон определяет, что "требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного расчета по требованиям предыдущей очереди".

По данным ЦБ РФ, за последние годы в среднем требования кредиторов второй очереди были удовлетворены на 71 процент, а третьей - на 18 процентов.

В 2017 году были признаны банкротами 55 кредитных организаций. "В реестрах требований их кредиторов учтены требования 16 759 кредиторов третьей очереди на общую сумму 128,05 миллиарда рублей. Самым крупным банком-банкротом в 2017 году по количеству кредиторов третьей очереди и по сумме "зависших" средств кредиторов-юрлиц является Татфондбанк (6399 кредиторов на сумму 83,35 миллиарда рублей)", - сообщили в АСВ.

В 2016 году самым крупным банкротом по количеству кредиторов третьей очереди является НОТА-Банк (1201 кредиторов), а по сумме обязательств перед кредиторами третьей очереди средств Внешпромбанк (152,21 миллиарда рублей). В 2015 году самым крупным банкротом по количеству кредиторов третьей очереди стал Пробизнесбанк (6658 кредиторов), а по сумме "зависших" средств кредиторов третьей очереди банк "Российский кредит" (66,49 миллиарда рублей).

В 2017 году рекордсменом мог бы стать банк "Югра", но определить объем "зависших" денежных средств его клиентов пока невозможно, так как он еще не признан банкротом и реестр требований кредиторов не сформирован.