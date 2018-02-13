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Рубрика: В мире

Требуется молодежь

Канцлер Германии допустит новичков во власть
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7495 (32)
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая рассчитывает остаться в этом кресле на четвертый срок, пошла навстречу критикам, требующим радикального обновления правительства ФРГ. Она обещала предложить на министерские посты кандидатуры "не только тех, кому за 60, но и более молодых людей". Между тем рассуждения о том, не собирается ли Меркель сама досрочно уйти в отставку, глава христианских демократов решительно пресекает.
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Съезд Христианско-демократического союза, бессменно возглавляемого Ангелой Меркель вот уже почти 18 лет, пройдет 26 февраля. Ближе к этой дате канцлер обещала обнародовать список соратников, которым будут предложены министерские портфели. Пока же немецким СМИ остается гадать, кто из молодых политиков сможет на них претендовать. Среди кандидатов называют 37-летнего члена президиума ХДС, парламентского госсекретаря в министерстве финансов Йенса Шпана, известного нетипичной для консерваторов поддержкой однополых браков. Или обаятельную вице-председателя ХДС, 45-летнюю Юлию Клекнер, которая снискала славу авторитетного винодела, а в девяностые годы даже получила титул "винной королевы Германии". Обоих политиков называют возможными преемниками Ангелы Меркель. "Но на темы о своем возможном преемнике она не разговаривает, - признает газета "Зюддойче цайтунг". - И ясно дает понять, что собирается оставаться канцлером ближайшие четыре года, как и обещала избирателям. Кроме того, она не изменила мнения о том, что посты главы правительства и председателя партии должны быть сосредоточены в одних руках. Так что сценарий досрочного ухода Ангелы Меркель полностью исключается". Если сделка по созданию "большой коалиции" провалится, то Германию ждут перевыборы. Эксперты "РГ" признают, что даже в этом случае 63-летняя канцлер вновь выставит свою кандидатуру - вопреки мнению многих однопартийцев.

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