Самые интересные концерты недели

В Большом зале Консерватории играет джаз медных дел мастер высшего разряда, в театре Станиславского и Немировича-Данченко поет "Певица мира-2015", в Доме музыки чествуют "папу Карло" современного мюзикла, а ветеранские рок-банды наводят шороху в московских клубах.

Кто играет: Артуро Сандовал

Что играет: Латино-джаз.

Почему идти: Медных дел мастер Артуро Сандовал родился на Кубе, но давно перебрался с Острова Свободы сами понимаете куда. Прошлогодний концерт Сандовала в Москве стал настоящим праздником кубинского джаза: труба Артуро радостно пела на разные голоса, а сам маэстро прямо-таки генерировал на сцене солнечную энергию. Нет никакого сомнения, что восхитительное жизнелюбие этого музыканта осветит чопорный зал Консерватории киловаттами яркого джазового света.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 17 февраля; 2 500 - 8 000 руб.

Надежда Кучер. Фото: Apriori Arts Agency

Кто играет: Симфонический оркестр и хор Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (дирижер Максим Емельянычев), солисты Наталья Мурадымова (сопрано), Лукас Генюшас (фортепиано), Надежда Кучер (сопрано), Игорь Федоров (кларнет).

Что играет: Л. ван Бетховен - Концертная ария "Ah! Perfido!" для сопрано и оркестра, Фантазия до минор ("Хоральная") для фортепиано, хора и оркестра Дж. Мейербер - Кантата "Gli amori di Teolinda" для сопрано, кларнета, мужского хора и оркестра.

Почему идти: "Опера Априори" - фестиваль и без того удивительный - продолжит удивлять и в этом году. Во-первых, площадкой открытия станет не привычная концертная сцена, а театральный зал. Во-вторых, помимо двух редко звучащих в России опусов Бетховена состоится российская премьера кантаты Дж. Мейербера, основоположника жанра "Большой оперы". Ну, а в-третьих, в числе солистов заявлена сопрано Надежда Кучер - победительница престижнейшего конкурса BBC в Кардиффе, объявленная там "Певицей мира - 2015". Одно лишь это вызывает у настоящего меломана рефлекторное желание бежать за билетами - пока они еще есть в продаже.

Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко; 17 февраля; 500 - 3 000 руб.

Бьяджо Антоначчи. Фото: КЗ "Крокус Сити Холл"

Кто играет: Бьяджо Антоначчи.

Что играет: Итальянская эстрада.

Почему идти: Считается, если ты итальянский певец, то непременно социалист, неореалист или антиглобалист, лауреат конкурса Сан-Ремо, мужик с волооким взором и непременно волосатой грудью. В репертуаре Бьяджо Антоначчи того, что принято называть "канцонами", немного - ровно столько, сколько нужно, чтобы обозначить его национальную принадлежность. Все прочее - совершенно космополитичная эстрада. Именно то, что надо в канун Дня влюбленных.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 13 февраля; 2 000 - 15 000 руб.

Destruction. Фото: "Элайв Ко"

Кто играет: Группа Destruction.

Что играет: Трэш-метал.

Почему идти: Группа Destruction - настоящий феномен великогерманского трэша 80-х. Воссоединившаяся в 2005-м году по многочисленным просьбам фэнов банда из тихого немецкого городка Вайль-ам-Рейн сочетает новейшие достижения в области экстремального "металла" и разухабисто-пофигистическое отношение к жизни. Не извольте сомневаться: Destruction покажут московской публике, сколь высоки должны быть звуковые и энергетические стандарты настоящего клубного трэш-шоу.

Где, когда, сколько: Клуб "Москва";16 февраля; 1 700 - 6 000 руб.

The Exploited. Фото: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Кто играет: Группа The Exploited.

Что играет: Панк-рок.

Почему идти: The Exploited - образец брутального панк/хардкора с агрессивным вокалом и заводными ритмами. Выжмите до отказа педаль громкости - и получите этот резвый до изжоги забой в лучших традициях жанра. Если вы любите проводить уикенды на природе, вслушиваясь в лай цепных собак под аккомпанемент бетономешалки, то в лице The Exploited вам, можно сказать, счастье привалило.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 16 февраля; 1 700 - 4 000 руб.

Эндрю Ллойд Уэббер. Фото: ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Оксана Костецкая, Иван Ожогин, Вера Кононова, Елена Моисеева, Кирилл Гордеев, Андрей Бирин, Игорь Балалаев, Александр Кольцов, Государственный духовой оркестр России (дирижер Андрей Колотушкин).

Что играет: Э. Ллойд Уэббер - арии из мюзиклов "Кошки", "Иисус Христос - суперзвезда", "Призрак оперы", "Эвита", "Иосиф и его удивительный плащ снов".

Почему идти: Можно долго перечислять причины, по которым Эндрю Ллойд Уэббер - "папа Карло" современного мюзикла - навсегда останется в истории музыки. Несмотря на формальную принадлежность его творений к легковесному жанру, творения этого композитора - настоящие тяжеловесы. Ведущие солисты московских мюзиклов, духовой оркестр в качестве аккомпаниатора и - главное! - великолепные мелодии Уэббера докажут, что жанр мюзикла нашему зрителю куда как не чужд.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки;19 февраля; 3 000 - 8 500 руб.