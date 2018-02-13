Банк России создает департамент по борьбе с хакерами

Банк России принял решение создать Департамент информационной безопасности, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на X Уральском форуме "Информационная безопасность финансовой сферы".

При этом Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере сохранится, структура нового департамента будет определена позже, уточнил "РГ" заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.

Департамент станет центром компетенций по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы. Он будет разрабатывать нормативное регулирование и развивать информационный обмен об инцидентах с целью создания автоматизированной системы противодействия хищению денежных средств на финансовом рынке.

Для банков и участников платежной инфраструктуры передача сообщений об атаках хакеров в базу данных Банка России станет обязательной с середины 2018 года. Сейчас такой обмен сведениями доброволен.