Белорукова и Непряева прошли барьер квалификации в лыжном спринте

Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Непряева успешно преодолели барьер квалификации в олимпийских соревнованиях по лыжному спринту классическим стилем.

Задачей-минимум для всех участниц квалификации, где лыжницы выходили на дистанцию длиной полтора километра с раздельным стартом, было попадание в топ-30, которое позволяло продолжить борьбу за награды в финальном раунде, начинающемся с четвертьфинала.

Лучший результат показала шведка Стина Нильссон - 3 минуты 8,74 секунды. Шестое время у Натальи Непряевой - отставание 6,91 сек. Белорукова в итоговом протоколе квалификации на 15-й строчке (минус 9,52 сек. по отношению к Нильссон). Третья наша участница спринта Алиса Жамбалова уже прекратила борьбу, так как оказалась лишь 44-й из 68 спортсменок (минус 22,79 сек.).

Четвертьфинальные забеги начнутся в 20 часов 00 минут по местному времени (14.00 мск). В каждом из пяти забегов - по шесть девушек. Белорукова стартует в четвертом забеге, Непряева - в пятом.