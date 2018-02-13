ЦБ РФ зафиксировал 11 успешных атак хакеров из группы Cobalt Strike

В 2017 году группа Cobalt Strike осуществила не менее 21 волны атак, им подверглись 240 кредитных организаций, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на X Уральском форуме "Информационная безопасность финансовой сферы".

Cobalt Strike захватывает управление процессингом, после чего злоумышленники "рисуют" деньги из воздуха и снимают их в банкоматах другого банка до тех пор, пока в них не кончится наличность.

Успешными в прошлом году оказались 11 атак, хакеры украли 1,156 миллиарда рублей, рассказал Скобелкин. ФинЦЕРТ Банка России информировал кредитные организации о почтовых адресах, с которых шли вредоносные рассылки.