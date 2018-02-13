Новости

Минтранс предложил изымать беспилотники 01:35
В конкурсе данков на Матче звезд Единой лиги Элегар заменит Гордона 01:27
Пентагон опубликовал видео авиаудара по сирийским военным 01:24
Верящих в инопланетян американцев стало больше 00:51
"Тоттенхэм" отыгрался с 0:2 в матче с "Ювентусом" 00:46
Жертвами ДТП в Нигерии стали 22 школьника 00:33
В Бразилии за грабежи задержаны 110 человек в костюмах клоунов 00:16
Полиция США явилась в офис Обамы из-за письма с белым порошком 13.02.2018
Полиция задержала сбившего девушку в Южном Тушино водителя BMW 13.02.2018
Доля государства в банковском секторе выросла до 70 процентов 13.02.2018
"Живые бинты" помогут лечить самые страшные ожоги 13.02.2018
ЦИК: Бюллетени для выборов президента отправлены в печать 13.02.2018
Сбербанк будет торговать деньгами в магазинах 13.02.2018
Эрмитаж не станет устанавливать во дворе резинового Микки Мауса 13.02.2018
Немецкие СМИ сообщили, что Шульц немедленно покидает пост главы СДПГ 13.02.2018
Муссолини разжаловали из почетных граждан итальянской Мантуи 13.02.2018
Гаага уведомила Москву об отмене визита главы МИД королевства 13.02.2018
В Минкульте опровергли перенос даты премьеры "Мстителей" 13.02.2018
Медведев поздравил Белорукову и Большунова с "бронзой" в лыжных гонках 13.02.2018
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным 13.02.2018
В Москве задержан лже-террорист, "заминировавший" свой автомобиль 13.02.2018
Белый порошок, присланный в британский парламент, оказался безвредным 13.02.2018
В Россию придет tax free 13.02.2018
Подмосковье попросило федеральной поддержки для решения проблем дольщиков 13.02.2018
При возведении Крымского моста найдено более миллиона артефактов 13.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 14 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 14 февраля
13.02.2018 22:48
Рубрика: Власть

ЦИК: Бюллетени для выборов президента отправлены в печать

Текст: Юрий Политов

Бюллетени для выборов президента России 18 марта уже направлены в типографию. Об этом сообщила во вторник журналистам секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
ЦИК представил проект плаката со сведениями о кандидатах в президенты

"Бюллетени уже отправлены в печать, назначена дата получения их в типографии, приглашены кандидаты на получение", - цитирует ТАСС секретаря ЦИК.

В бюллетене в алфавитном порядке будут перечислены восемь кандидатов в президенты: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Минобороны назвало домыслом информацию об обстреле авиабазы Хмеймим
Комитет Совфеда по обороне принял отставку Клинцевича
В Сети появилась запись задержания Саакашвили в Киеве
Названа дата похорон актера Дмитрия Соловьева