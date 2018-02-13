Дмитрий Медведев поздравил керлингистов с "бронзой" Олимпиады

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил керлингистов с бронзовой медалью Олимпийских игр в Пхенчхане.

- Первая олимпийская награда в истории российского керлинга. Поздравляю Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзой в Пхенчхане! - говорится в сообщении российского премьера в микроблоге Twitter.

Сегодня наш дуэт - Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова - в поединке за "бронзу" в миксте обыграл сборную Норвегии - 8:4. Эта медаль стала первой в истории российского керлинга на Олимпийских играх. "Мы знаем, что если играем в свою игру и у нас все хорошо получается, то можем обыграть любого соперника. Поэтому нужно было именно настроиться и выйти без нервов", - рассказал после матча Александр Крушельницкий.