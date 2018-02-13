До невестки Трампа конверт с белым порошком получил Ассанж

Конверт с неизвестным белым порошком получил на прошлой неделе основатель сайта утечек WikiLeaks Джулиан Ассанж, который продолжает оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом он сам написал в Twitter, комментируя новость о госпитализации невестки президента США Дональда Трампа после того, как она открыла конверт с неизвестным сыпучим веществом белого цвета.

"Странно, мне пришел такой конверт в прошлый вторник. Марка на конверте с белым порошком, посланном мне, была из США", - написал Ассанж.

Конверт был передан в дипломатическую полицию, но о том, что за порошок в нем находился, Ассанж не сообщил.

Супруга Дональда Трампа-младшего прошла медобследование в качестве меры предосторожности. Как выяснилось после проверки, конверт, отправленный на имя ее мужа, "не является подозрительным".

Что касается Ассанжа, то во вторник, 7 февраля, суд отказался отменять ордер на его арест. Он обвиняется в Швеции в изнасиловании, а в США ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов госдепартамента.