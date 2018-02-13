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Рубрика: Общество

Лора против Летисии

Дочь рок-певца Джонни Холлидея оспорит в суде его завещание
Текст: Вячеслав Прокофьев
Российская газета - Федеральный выпуск №7495 (32)
Прошло чуть более двух месяцев после смерти всенародного любимца, рок-певца Джонни Холлидея, которого в прошлом декабре оплакивала вся Франция, как вокруг его имени разразился громкий скандал. Если точнее, то речь идет о его завещании. Сейчас выясняется, что свое состояние Холлидей целиком отписал последней жене Летисии, что вызвало негодование Лоры Смет, дочери легендарного певца, рожденной в предыдущем браке с известной французской актрисой Натали Бай.
Джонни Холлидей отписал наследство жене Летиции. Фото: REUTERS Джонни Холлидей отписал наследство жене Летиции. Фото: REUTERS
Джонни Холлидей отписал наследство жене Летиции. Фото: REUTERS

В коммюнике, которое было составлено и обнародовано тремя адвокатами 34-летней Лоры, говорится о том, что "мадам Смет с удивлением и болью узнала последнюю волю отца", по которой ей ничего не досталось. "Ни гитары, ни мотоцикла, ни даже подписанной им пластинники с песней "Лора", которая в свое время была ей посвящена",- отмечается в заявлении, растиражированном вчера всеми французскими СМИ. Судя по всему, дело не только в этом. На кону большие деньги. По данным экспертов, состояние Джонни Холлидея оценивается в сумму от 50 до 80 миллионов евро. Это авторские права на песни, переиздание дисков, а за многолетнюю карьеру он выпустил более 50 альбомов тиражом в 110 миллионов экземпляров, на использование его имени и изображений в коммерческих целях.

Фото: Сергей Савостьянов/РГ
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Это уже не говоря о недвижимости - виллы в местечке Марн-ла-Кокетт под Парижем, на острове Сен-Бартелеми в Карибском море, а также имение в Лос-Анджелесе. Лора Смет собирается защищать наследственные права, хотя сделать это будет не просто. Завещание было составлено в соответствии с законодательством Калифорнии, где певец вместе с Летисией и двумя приемными дочерьми Джад и Джой жил последние пять лет. По этому законодательству каждый может распоряжаться своим имуществом, как заблагорассудится. Что касается французских законов, то они обязывают при наследовании учитывать интересы всех родственников, и в первую очередь детей. Так что адвокаты Лоры рассчитывают доказать, что центр экономических интересов Джонни Холлидея, хотя тот считался налоговым резидентом в США, находился во Франции, где выпускались его диски и проходили концерты.

Лора Смет, дочь от первого брака, намерена оспорить завещание отца. Фото: REUTERS

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