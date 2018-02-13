Доля государства в банковском секторе выросла до 70 процентов

Доля государства в банковском секторе за три года выросла на 9 процентов и достигла 70 процентов. Ещё в начале 2015 года она составляла 61 процент. Такие данные привел руководитель группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Кирилл Лукашук.

"Сейчас в топ-5 российских банков больше нет частных, в топ-10 только", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, по его мнению, велик риск приватизации санируемых кредитных организаций. Только за года три крупных частных банка перешли под контроль государства.