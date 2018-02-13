Эрдоган призвал США "снять маски" и прекратить в Сирии "театр" с ДАИШ

США должны "снять маски" и перестать разыгрывать в Сирии "театр" с борьбой против ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГ"). С таким предупреждением Вашингтону выступил президент Турции Тайип Эрдоган.

Турецко-американские отношения переживают очередной кризис на фоне оказываемой США поддержке курдским формированиям в Сирии. В Анкаре считают их террористами, а Вашингтон объясняет свои действия необходимостью использования курдов в борьбе с ДАИШ.

"У нас 911 километров границы с Сирией. Какая у них (США) связь с сирийской границей? Они уже потратили 550 миллионов долларов (на помощь курдским ополченцам), но сейчас хотят увеличить эту цифру до трех миллиардов", - сказал Эрдоган на встрече в Анкаре с депутатами правящей Партии справедливости и развития.

"Вы говорите, что боретесь против "ИГ". А сколько вы уничтожили членов "ИГ"? Те, кто боролся против "ИГ", сейчас борется против Турции. Ни у кого нет права использовать "ИГ" как повод. Пришло время закончить этот театр с "ИГ", пора снять маски", - подчеркнул турецкий лидер, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, Турция с 20 января проводит в сирийском Африне военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз". По данным турецкого Генштаба, с начала операции погибли 17 турецких солдат, еще 62 получили ранения.

Дамаск решительно осудил действия Анкары и назвал их агрессией. МИД России, в свою очередь, призвал все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.