Граждан обяжут следить за соблюдением сроков визита иностранцев

Те, кто приглашают иностранных граждан в России, должны будут нести ответственность за сроки и цель их пребывания в нашей стране. Правительство внесло в Государственную думу два законопроекта, направленных на совершенствование миграционного законодательства.

"У нас страна открытая, мы с уважением относимся ко всем, кто приезжает к нам учиться, работать, заниматься наукой, начинать или вести свой бизнес,- отметил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.- Но это не означает, что наши иностранные гости могут не соблюдать российские законы. Например, человек заявляет одну цель приезда, а занимается совершенно другими делами. То есть он, к примеру, не родственников навещает, а начинает трудиться или открывает какой-нибудь свой бизнес. Или же нарушаются сроки пребывания. Только за прошлый год органами внутренних дел пресечено 136 тыс. таких правонарушений".

Дмитрий Медведев напомнил, что действующим законодательством не предусмотрена обязанность приглашающей стороны контролировать соблюдение иностранными гражданами заявленной цели въезда в Россию при их нахождении на территории России.

Поэтому первым законопроектом предлагается установить обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в Россию и сроков их пребывания. Речь идет об ответственности должностных и юридических лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны. В свою очередь второй законопроект вносит изменения в действующий КоАП, прописывая там как раз такую административную ответственность.