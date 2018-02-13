Колумбия опровергла заявления о планах напасть на Венесуэлу

Главнокомандующий вооруженными силами Колумбии Альберто Мехия заявил, что его страна не планирует нападать на соседнюю Венесуэлу. "У нас своих проблем хватает. И на них сфокусировано наше внимание", - подчеркнул Мехия.

Напомним, в минувший понедельник новый генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что Колумбия планирует бомбардировки и вторжение, но республика этого "не боится", "будет сражаться" и оказывать сопротивление возможному агрессору.

На фоне этой словесной пикировки появилась информация об усилении обеими странами военного присутствия в районе совместной границы, протяженность которой составляет более двух тысяч километров, сообщает ТАСС.