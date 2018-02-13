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Рубрика: В мире

Преобразования по найму

Текст: Федор Лукьянов (председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике)
Российская газета - Федеральный выпуск №7495 (32)
Михаил Саакашвили вновь в свободном полете - украинским властям удалось выпихнуть его наружу. Спасибо европейским правилам реадмиссии - незаконный мигрант высылается туда, откуда он въехал. А экс-губернатор, лишенный украинского гражданства, минувшей осенью буквально прорвался обратно на территорию страны через польскую границу. Депортировать его в Грузию, где бывший президент является фигурантом уголовных дел, не рискнули - "прогрессивная общественность" на Западе возмутилась бы. Да и начальству в Тбилиси беглый лидер ни к чему, головной боли с ним в качестве "узника совести" будет куда больше, чем в качестве "человека мира".

Что будет с ним делать Польша - неизвестно. Михаил Саакашвили - лицо без гражданства (от грузинского он отказался ради украинского), и хотя ему предлагали, например, литовский паспорт (вероятно, не только), до сих пор он гордо отвергал такого рода помощь в легализации, заявляя, что вернет себе незаконно отобранные украинские документы. Впрочем, теперь уже киевские власти скорее всего костьми лягут, но просочиться обратно в пределы батькивщины ему не позволят. Такая "природная стихия" (определение, которое дал Саакашвили в частном разговоре с автором этих строк один из самых близких его друзей среди западных политиков) никому не нужна.

Фото: REUTERS
Депортация Саакашвили в Польшу осталась незамеченной на Западе

Миша - человек своего времени, в определенном смысле самый яркий его представитель. Он олицетворяет феномен, который с чьей-то легкой руки окрестили "цветными революциями". Подобные "ферменты перемен" были востребованы в период, когда, собственно, в Европе и происходила попытка реального перераспределения геополитического наследия ХХ века.

Случилось это не сразу после падения Берлинской стены и распада СССР. Точнее, тогда осуществилась наиболее легкая часть. Советская "внешняя империя" (так называемый социалистический лагерь) составляла геополитически важный буфер, была важна с точки зрения безопасности, но не являлась интегральной частью самого "массива". Понятно, что вхождение государств Центральной и Восточной Европы в ЕС и НАТО воспринималось у нас с изрядной долей не только геополитической озабоченности, но и просто ревности. Однако исторических оснований для такого сдвига хватало.

В случае с Украиной роль Саакашвили казалась еще проще - земля чужая, ее, говоря обывательски, не жалко

А вот уже в 2000-е всерьез дошло дело до "внутренней империи", то есть того, что раньше воспринималось как естественная составляющая общей страны. Но страны этой уже не было, а логика экспансии западных институтов на тот момент не допускала варианта "фиксации прибыли", то есть остановки у какой-то географической черты. "Отдирать" же элементы былого единства приходилось с усилиями, а чтобы облегчить процесс, потребовались эти самые ферменты внутри.

Пушков: Изгнание Саакашвили может навредить Порошенко в Европе

Саакашвили представлял собой идеальный пример. Выходец из недр общества и элиты, однако человек, совершенно лишенный пиетета перед собственной страной и традицией. По существу идеальный киборг-реформатор без страха и упрека. Таким он был в Грузии, и таким попытался быть на Украине. Во втором случае эта роль казалась еще проще - земля чужая, ее, говоря обывательски, не жалко, как бывает жалко непутевых родителей. Прекрасное поле для экспериментов, воплощения в жизнь правильных социально-экономических схем.

Но то время ушло. И дело не только в конкретных результатах деятельности многих адептов реформ (не впечатляющих) или сопротивлении бюрократии и олигархии. Дело в самом принципе. Унификация и отрицание самобытных особенностей, которые отличали подход в эпоху расцвета либеральной глобализации, уступают место другим приоритетам. Новой суверенизации и подчеркиванию национальных интересов и национальных особенностей и в малых, и в больших странах. В этом смысле показательна та самая бывшая "внешняя империя", благополучно влившаяся в ЕС и НАТО. Политическая динамика в Польше и Венгрии, Чехии и Словакии, Румынии и Болгарии постоянно напоминает о специфике этих государств. Что уж говорить о тех, кто не вскочил на подножку уходящего транспортного средства.

Лихие флибустьеры-преобразователи наподобие Саакашвили теряют свой рынок. Им пора на покой, хотя сами они этого пока не поняли

Многие гадают, в чьих интересах действовал на Украине Саакашвили - "вашингтонского обкома", враждебных Порошенко олигархов, своих собственных... Так ли это принципиально? Важно другое - роль, которую он мог играть, заключалась (как и ранее в Грузии) в таранном разрушении политического статус-кво при мощной поддержке снаружи и расчистке площадки для новой элиты, молодой и гораздо более космополитической. Поскольку качество элиты действующей вызывает оторопь не только у противников, но даже и у сторонников нынешней украинской политики, сама по себе мысль о "зачистке" и полной смене мебели не может не посещать умы тех, кто вовне Украины думает о ее будущем.

Но если опыт бурных постсоветских перемен чему-то научил, то как раз тому, что "внешнее управление", точнее управление при помощи людей, которые ассоциируют себя не с объектом управления, а именно внешними управляющими, не работает. Даже в полностью интегрированной Восточной Европе национальное вылезает из всех прорех. Перемены любого рода могут быть только объектом внутреннего развития. А значит, лихие флибустьеры-преобразователи наподобие Саакашвили теряют свой рынок. Им пора на покой, хотя сами они этого пока не поняли.

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