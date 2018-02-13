МЧС завершает поисковую операцию на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ завершает поисковую операцию на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления МЧС по Московской области Сергея Полетыкина.

Он рассказал о том, что сегодня утром операция вступила в завершающую стадию. В течение всей минувшей ночи спасатели работали в три смены.

- Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна, - подчеркнул он.

К работе предстоит подключиться инженерной технике, которая займется подъемом крупных фрагментов для того, чтобы затем вывезти их с места крушения.

По словам начальника ГУ МЧС по Московской области, обломки будут отправлены в Жуковский.

Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Ан-148 пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. В момент катастрофы на борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.