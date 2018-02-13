Новости

Минтранс предложил изымать беспилотники 01:35
В конкурсе данков на Матче звезд Единой лиги Элегар заменит Гордона 01:27
Пентагон опубликовал видео авиаудара по сирийским военным 01:24
Верящих в инопланетян американцев стало больше 00:51
"Тоттенхэм" отыгрался с 0:2 в матче с "Ювентусом" 00:46
Жертвами ДТП в Нигерии стали 22 школьника 00:33
В Бразилии за грабежи задержаны 110 человек в костюмах клоунов 00:16
Полиция США явилась в офис Обамы из-за письма с белым порошком 13.02.2018
Полиция задержала сбившего девушку в Южном Тушино водителя BMW 13.02.2018
Доля государства в банковском секторе выросла до 70 процентов 13.02.2018
"Живые бинты" помогут лечить самые страшные ожоги 13.02.2018
ЦИК: Бюллетени для выборов президента отправлены в печать 13.02.2018
Сбербанк будет торговать деньгами в магазинах 13.02.2018
Эрмитаж не станет устанавливать во дворе резинового Микки Мауса 13.02.2018
Немецкие СМИ сообщили, что Шульц немедленно покидает пост главы СДПГ 13.02.2018
Муссолини разжаловали из почетных граждан итальянской Мантуи 13.02.2018
Гаага уведомила Москву об отмене визита главы МИД королевства 13.02.2018
В Минкульте опровергли перенос даты премьеры "Мстителей" 13.02.2018
Медведев поздравил Белорукову и Большунова с "бронзой" в лыжных гонках 13.02.2018
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным 13.02.2018
В Москве задержан лже-террорист, "заминировавший" свой автомобиль 13.02.2018
Белый порошок, присланный в британский парламент, оказался безвредным 13.02.2018
В Россию придет tax free 13.02.2018
Подмосковье попросило федеральной поддержки для решения проблем дольщиков 13.02.2018
При возведении Крымского моста найдено более миллиона артефактов 13.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 14 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 14 февраля
13.02.2018 21:36
Рубрика: Культура

Мои любимые книжки

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)
Российская газета - Федеральный выпуск №7495 (32)
В минувшую субботу во время программы "Агора" на телеканале "Культура", которая проходила весьма благостно и бесконфликтно (в чем прежде всего виню самого себя как ее ведущего), заискрило лишь дважды. И один раз по поводу того, какие книжки все-таки должны читать дети. Сергей Шаргунов, который сравнительно недавно в серии "ЖЗЛ" выпустил первоклассную книгу о Валентине Катаеве, естественно, огорчился, что из школьной программы исчез "Сын полка", принадлежащий перу его героя, и "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого о Герое Советского Союза Алексее Маресьеве.

Еще мальчишкой я читал обе повести, которые появились незадолго до моего рождения. "Сын полка" был опубликован в 1944 году сразу в двух журналах, а "Повесть о настоящем человеке" появилась в 1946-м. Признаюсь, что прежде чем прочитать эти книги, в середине 50-х посмотрел два уже не новых фильма, снятых на их основе. Картина режиссера В. Пронина о Ване Солнцеве, снятая в 1946 году, не произвела на меня столь сильного впечатления, как лента Александра Столпера об Алексее Маресьеве (она вышла на экраны в 1948 году).

Объявлен лонг-лист лучших иностранных книг премии "Ясная Поляна"

В фильме, как и в повести Б. Полевого, его именовали Мересьевым; авторы настаивали на том, что их герой - не просто реальный отважный летчик, который после тяжелого ранения полз восемнадцать суток до своих, чудом выжил, и после ампутации двух ног вернулся в строй, продолжив боевые вылеты почти до конца войны, - но некий собирательный художественный образ советского воина, советского человека. Безусловно, им была необходима творческая свобода. Такая потребность есть у людей искусства всегда, - даже в такую невеселую для творчества пору, какой была вторая половина 40-х годов прошлого столетия. Как часто бывает, художественный образ потеснил реальность, но и реальный Алексей Петрович Маресьев, с которым мне посчастливилось познакомиться еще в 70-е годы, до конца дней, а он ушел из жизни в 2001 году, производил впечатление человека, что называется, высокого полета. Фильм Александра Борисовича Столпера, одного из умнейших людей советского кинематографа, который получил Сталинскую премию второй степени, не мог не понравиться самой широкой публике, ведь в нем играли всеобщие, всесоветские любимцы и любимицы - Павел Кадачников, Николай Охлопков, Алексей Дикий, Василий Меркурьев, Тамара Макарова, Людмила Целиковская...

Подвиг Маресьева увлек даже С.С. Прокофьева, правда, оперу, написанную им в 1948 году, впервые поставят в Большом театре лишь в 1960-м. Буду честен, фильм и книга мне, двенадцатилетнему мальчишке, нравились больше, - хотя я терпеливо и тихо просидел весь спектакль, который давали днем. Не могу сказать, что и сейчас это одно из моих любимых произведений гениального композитора.

Каверин утверждал, что главное в жизни "бороться, искать, найти и не сдаваться", а Дюма призывал "ждать и надеяться"

А кроме этого, конечно, читал "Молодую гвардию" А. Фадеева, много раз смотрел фильм Сергея Герасимова, сравнивая первую версию 1948 года и вторую - 1964-го, и до сих пор помню спектакль Николая Охлопкова... Надо сказать, что читал все подряд - от Максима Горького и Джека Лондона до Лиона Фейхтвангера и Семена Бабаевского. И никак не мог свести воедино два великих девиза двух любимых романов - в "Двух капитанах" В. Каверин утверждал, что главное в жизни "бороться, искать, найти и не сдаваться", а А. Дюма в "Граф Монте-Кристо" призывал "ждать и надеяться".

Фото: Сергей Михеев/РГ/снято на iPhone
В Москве вручили историко-литературную премию "Клио"

Мои детские и юношеские впечатления от прочитанных тогда книжек и увиденных фильмов до сих составляют некий важный и дорогой эмоциональный фон памяти. Именно поэтому после телевизионной программы, в которой С. Шаргунов сетовал на то, что из нынешней школьной программы исчезли две его - а когда-то и мои - любимые книжки, я попробовал их перечитать. Честно говоря, не делал этого лет пятьдесят. И пожалел, что принялся за эту работу. Не из-за того, что потратил и без того стремительно укорачивающееся время, а потому, что чуть не разбил те розовые очки, через которые глядел на свое давным-давно прошедшее советское детство.

И как ни дороги мне мои отроческие эмоции, скажу сегодня с грустью, но без горечи - не надо давать читать сегодняшним детям и подросткам ни "Повесть о настоящем человеке", ни "Сына полка", ни "Молодую гвардию"... Написанные литераторами разного уровня одаренности, они заряжены той идеологической неправдой, которую не способен преодолеть ни один талант. Неправдой, надеюсь, принадлежащей прошедшему времени. Это вовсе не значит, что не надо рассказывать детям о героизме реального Алексея Петровича Маресьева или настоящих молодогвардейцах. Но нужно искать новые слова - старые, к сожалению, растворились в небытии.

Не случайно в сказке о голом короле именно подростку приходилось говорить то, о чем стеснялись взрослые

Это вовсе не значит, что у В. Катаева и А. Фадеева нет книг, которые стоит прочитать юношам, обдумывающим житье. И в школьной программе могут вполне уместиться "Белеет парус одинокий" или "Разгром" или обе книги вместе. И если мы хотим рассказать сегодняшним подросткам о великой войне с фашизмом, о Великой Отечественной, то им безусловно надо прочитать "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова, удостоенную в 1947 году Сталинской премии, лирику К. Симонова, А. Твардовского, Д. Самойлова, А. Межирова, а потом уже и "лейтенантскую прозу", и книги В. Астафьева...

Сегодняшние дети - это же наши дети и внуки. Не надо обманывать себя - они уж точно не хуже нас. А на самом деле - лучше. И они острее нас - хотя бы в силу своего возраста - чувствуют фальшь и неправду. Ведь не случайно в сказке о голом короле именно подростку приходилось говорить то, о чем стеснялись говорить взрослые. И не стоит об этом забывать, когда мы готовим для них очередную порцию полезных советов.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Минобороны назвало домыслом информацию об обстреле авиабазы Хмеймим
Комитет Совфеда по обороне принял отставку Клинцевича
В Сети появилась запись задержания Саакашвили в Киеве
Названа дата похорон актера Дмитрия Соловьева