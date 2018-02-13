Минтранс предложил сбивать незаконно летающие беспилотники

Минтранс РФ предложил сбивать беспилотники за полеты без разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено. Дроны, летающие без такого разрешения, должны быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены.

Такой документ уже разрабатывается в министерстве, - говорится в уведомлении, опубликованном на портале проектов нормативных актов. В законопроекте предлагается наделить органы внутренних дел и войск национальной гвардии полномочиями по контролю за соблюдением федеральных правил использования воздушного пространства в части выявления беспилотных воздушных судов - нарушителей.

В России пока полеты беспилотников (дронов) не получили массового распространения. Возможно, поэтому случаев воздушных ЧП в воздушном пространстве нашей страны пока немного. Но есть печальный опыт других государств. В Канаде, например, недавно гражданский дрон врезался в самолет с 8 пассажирами на борту неподалеку от канадского Квебек-сити, нанеся повреждения крылу воздушного судна. К счастью, борт благополучно приземлился, при данном инциденте никто не пострадал. Но министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что в случае попадания дрона в двигатель, последствия могли бы быть "катастрофическими".

Причем, в ходе расследования инцидента выяснилось, что любительские беспилотники и раньше оказывались в опасной близости от пассажирского воздушного транспорта. По данным министерства транспорта Канады, в 2017 году произошло 1596 инцидентов с участием дронов - из них 131 имел отношение к авиации и потенциальной опасности для самолетов.

Летом 2017 года похожий инцидент произошел в Австралии - небольшой частной самолет столкнулся с дроном неподалеку от аэропорта Парафилд в австралийской Аделаиде. Беспилотник повредил правое крыло воздушного судна, а потом бесследно пропал. Кстати, в Австралии штраф за неправильную эксплуатацию дронов составляет от $900 до $9 тыс. Но, как видим, это не очень помогает. В США пилоты гражданских воздушных судов несколько раз заявляли о том, что видели дронов там, где их быть не должно.

В России 5 июля 2017 года вступили в силу правила, требующие от собственников дронов ставить на учет все приобретенные беспилотники с максимальной взлетной массой от 250 г. Но процедура регистрации пока не работает, так как соответствующий порядок учета власти обещают разработать и ввести в действие лишь к апрелю 2018 года.

Однако Минтранс говорит не о правилах учета и эксплуатации дронов, а о мерах по предотвращению появления беспилотников там, где их быть не должно. И предложение одно - сбивать!