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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокатили

Мошенники выманили у покупателей машин 3,5 миллиона рублей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7495 (32)
Пятеро работников автосалона в Новой Москве организовали прибыльную аферу. Они разместили в сети Интернет объявления о продаже новых автомобилей по сниженной цене. Заключая договоры купли-продажи, мошенники незаметно для клиентов совершали подмену страниц, в результате чего стоимость машины возрастала на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что "если клиенты отказывались от такой покупки, то фигуранты предлагали либо приобрести автомобиль в кредит, либо взять другой, подержанный. Таким образом, клиентов вынуждали приобретать транспортное средство на невыгодных для них условиях. По предварительному подсчету, сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ".

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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По словам Ирины Волк, аферу раскрыли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГУ МВД России по Москве. Задержаны пятеро подозреваемых в возрасте от 30 до 59 лет. В ходе обысков в автосалоне обнаружено 54 автомобиля, документы по финансово-хозяйственной деятельности автосалона, электронные носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела. В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения - домашний арест, пятый находится под подпиской о невыезде.

Почему-то люди твердо уверены, что в солидном автосалоне их уж точно не обманут. Однако полицейские эксперты считают, что не менее 10-15 процентов покупок у официальных дилеров не обходятся без обмана. А уж перекупщики обманывают клиентов в каждом втором случае. Самый очевидный совет - внимательно изучить все оформляемые документы, большую часть случаев обмана можно раскрыть именно таким образом. И, разумеется, нельзя соглашаться ни на какие нестандартные решения ситуаций, не проконсультировавшись предварительно с грамотным специалистом.

Впрочем, в данной истории мошенники действовали как раз нестандартно, как шулеры в карточной игре - просто подсовывали клиенту фальшивые бумаги. Правда, делалось это в комплексе с испытанным методом - обманом в рекламе, соблазняя покупателей дешевизной.

Любопытно, но наши аферисты позаимствовали этот прием у американских коллег - в середине 50-60-х годов те часто вписывали в рекламу стоимость автомобиля без мотора либо коробки передач. Это даже не обман, так, неточность.

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