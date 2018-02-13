Муссолини разжаловали из почетных граждан итальянской Мантуи

Бывший итальянский диктатор Бенито Муссолини лишился звания почетного граждани-на города Мантуя, передает РИА Новости. Решение об этом депутаты городского совета приняли после трехчасовых споров.

"Муссолини не может оставаться среди почетных граждан Мантуи, потому что он для нее ничего не сделал, а был диктатором и душителем свободы", - заявил глава фракции Демократической партии Джованни Пасетти.

Левые депутаты и левоцентристы, кстати, и стали инициаторами лишения экс-главы Италии почетного звания. Глава городского совета Массимо Аллегретти призывал депутатов к сдержанности.

"Этот шаг оказался бы чрезвычайно несвоевременным, потому что история уже вынесла свой приговор", - заявил он.

Тем не менее, спустя 90 лет почти присвоения почетного звания Мантуя лишила Муссолини этой чести.