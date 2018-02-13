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Рубрика: В мире

Муссолини разжаловали из почетных граждан итальянской Мантуи

Бывший итальянский диктатор Бенито Муссолини лишился звания почетного граждани-на города Мантуя, передает РИА Новости. Решение об этом депутаты городского совета приняли после трехчасовых споров.

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Фото: wikipedia.org
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"Муссолини не может оставаться среди почетных граждан Мантуи, потому что он для нее ничего не сделал, а был диктатором и душителем свободы", - заявил глава фракции Демократической партии Джованни Пасетти.

Левые депутаты и левоцентристы, кстати, и стали инициаторами лишения экс-главы Италии почетного звания. Глава городского совета Массимо Аллегретти призывал депутатов к сдержанности.

"Этот шаг оказался бы чрезвычайно несвоевременным, потому что история уже вынесла свой приговор", - заявил он.

Тем не менее, спустя 90 лет почти присвоения почетного звания Мантуя лишила Муссолини этой чести.

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