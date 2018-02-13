На ликвидацию своего химоружия США потратят миллиард долларов

На ликвидацию своего химического оружия Соединенные Штаты планируют потратить 994 миллиона долларов. Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил генерал-майор Пол Чемберлен, который отвечает за бюджетное планирование в американских сухопутных войсках.

Отметим, что Конгресс США уже одобрил программу химического разоружения. В ее рамках в 2019 году продолжится финансирование предприятий в Пуэбло (штат Колорадо) и Блу-Грасс (Кентукки), на территории которых и производится уничтожение химических материалов.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на данные Организации по запрещению химического оружия и правительства США, Вашингтон к настоящему времени ликвидировал примерно 90 процентов своего запаса боевых отравляющих веществ. В госдепе США заявили, что утилизацию химического оружия закончат к 2024 году.