В среду в МХТ им. Чехова предстоит долгая и необычная ночь. Молодой режиссер Александр Молочников, создатель знаковых для Художественного театра "Бунтарей" и "Светлого пути", в своем дебютном фильме "Мифы" каким-то чудом снявший половину кинотусовки страны сразу, во мхатовских интерьерах пошел на рискованный эксперимент.

Он поставил самые пронзительные сцены из легендарных фильмов о любви и связал их самыми красивыми песнями на эту тему. 14 февраля в одном спектакле на сцену у него выйдут 57 артистов. В их числе - Андрей Бурковский, Евгения Добровольская, Марина Зудина, Евгений и Галина Киндиновы, Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, Михаил Пореченков, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Сергей Чонишвили...

На такое прежде никто, никогда и ни в одном театре не решался. Но в чеховском МХТ Александра Молочникова так любят, что откликаются на любые его предложения. Авантюризм у него в крови: с отцом автостопом они объездили всю Европу и Америку, потом сам на мотоцикле проехал по Африке: Марокко, Мавритания, Сенегал, Гамбия, Кения, Эфиопия...Что ему после таких экстремальных путешествий собрать вместе в один вечер 57 влюбленных и плотно снимающихся актеров плюс оркестр?

Станислав Любшин в "Ночи влюбленных" Молочникова играет сцены из кинофильма "Дневник памяти". У дамы его сердца (Ирина Мирошниченко) будет прекрасный характер: она ничего не помнит. И он, пытаясь вернуть прошлое на один вечер, рассказывает ей о тех временах, когда они были счастливы.

"Мы видим их героев в некоем доме отдыха, - перед премьерой рассказал "РГ" режиссер Александр Молочников. - У нее амнезия. На короткое время она вспоминает что-то... До того, как у нее теряется память, она едет на машине и вдруг останавливается - понимает, что не знает, не помнит, куда едет. Они идут к врачу, и выясняется, что у нее ранняя стадия и что через полгода она уже вообще никого не будет узнавать. И тогда он пишет дневник их молодости, их отношений, и все ей рассказывает. Это магистральная линия. Мы все время возвращаемся к ним в старшем возрасте, и в конце она вдруг вспоминает на несколько минут, что это были они и как прекрасно все было. У нас есть и сцены молодых, и сцены взрослых. Взрослых - идеальное слово - играют Станислав Любшин и Ирина Мирошниченко. Это финал истории. Но мне хотелось бы поставить про это отдельный спектакль".

У дамы его сердца прекрасный характер: она ничего не помнит

Вначале будут первые признания и первый флирт в разных формах - где-то предельно откровенный, где-то - очень закрытый. На смену первым знакомствам и первым предложениям в середине придут всяческие ссоры и конфликты в разных формах, включая узнаваемую сцену из фильма "Последний бойскаут", где Брюс Уиллис чуть не пристреливает в шкафу любовника жены. Будет и "Красота по-американски" в исполнении Сергея Чонишвили и Марины Зудиной, и "Ла-Ла Ленд" от Константина Хабенского. А между собой все эпизоды будут связаны песнями и, конечно же - темой любви.