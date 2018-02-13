НАК обсудил подготовку к чемпионату мира по футболу в РФ

Национальный антитеррористический комитет (НАК) обсудил вопросы безопасности при проведении предстоящего чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает информационный центр НАК.

Провел заседание председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников. Обсуждались вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов, на которых пройдет ЧМ-2018 по футболу.

"В ходе заседания рассмотрены результаты работы, а также выработаны дополнительные меры, направленные на совершенствование деятельности антитеррористических комиссий в субъектах Центрального федерального округа, в том числе по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, на которых запланировано проведение чемпионата мира по футболу", - сообщили корреспонденту "РГ" в информцентре НАК.

В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, председатели ряда антитеррористических комиссий в субъектах РФ, находящихся в пределах Центрального федерального округа, представители федеральных органов исполнительной власти, сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.