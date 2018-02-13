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Необычный паблик "ВКонтакте" насмешил интернет
В конце минувшей недели в соцсети "ВКонтакте" стал набирать популярность паблик под названием "Вижу рифмы". Его создатель, пользователь Алексей Дубанин, решил, что не будет утомлять подписчиков "своей параноидальной потребностью рифмовать всё что движется", и создал для своих стихотворных упражнений отдельную группу.
Сейчас у паблика насчитывается более 37 тысяч подпичиков. Бывший пресс-секретарь "ВКонтакте" Георгий Лобушкин, анонсируя сообщество на своей странице в Facebook, написал: "Нет никаких доказательств, что это не паблик года".
RG Digital сделал подборку самых интересных стихотворений из "Вижу рифмы".
Появляются в сообществе творения других авторов.
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