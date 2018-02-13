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Спорт
13.02.2018 21:18
Текст: Илья Зубко

Бросок пошел

В среду матчем Россия - Словакия стартует олимпийский хоккейный турнир
В хоккейном дворце корейского Каннына в среду состоится одно из самых ожидаемых многими российскими болельщиками событий зимней Олимпиады. Начинается мужской хоккейный турнир. В программе первого вечера матчи Россия - Словакия и США - Словения.
Наши хоккеисты являются одними из главных фаворитов стартующего турнира. Фото: РИА Новости Наши хоккеисты являются одними из главных фаворитов стартующего турнира. Фото: РИА Новости
Наши хоккеисты являются одними из главных фаворитов стартующего турнира. Фото: РИА Новости

Наши хоккеисты выступают здесь под вывеской "Олимпийские атлеты из России". Но, как справедливо заметил нападающий Сергей Широков, "все знают, кто мы, и мы знаем, кто мы". Команда Олега Знарка даже под флагом с олимпийскими кольцами остается одним из главных фаворитов этого турнира. И то, что впервые с 1998 года здесь не будет игроков Национальной хоккейной лиги, шансы наших парней должно только повышать. Но пока лучше все-таки не загадывать. Сильных команд в Пхенчхане достаточно, причем очень многие из тех, кто будет выходить на лед в форме сборных Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии, российскому болельщику знакомы прекрасно. В отсутствие энхаэловцев именно Континентальная хоккейная лига стала главным поставщиком кадров для Олимпиады. А значит, уровень соперников по определению будет высоким.

Фото: Александр Яковлев/ТАСС
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Вот уже в третий раз хоккейный турнир на Играх проводится по довольно сложной схеме, которую нелишним будет напомнить. Всего участвует 12 команд, которые на первом этапе разбиты на три группы. Соответственно каждый внутри квартетов сыграет с каждым и проведет таким образом по три матча. Но таблица при этом ведется общая, поскольку вся эта дюжина сборных продолжит борьбу и в плей-офф. Спрашивается, зачем тогда этот групповой этап вообще нужен? Очень просто - четыре сильнейшие команды из 12 автоматически попадают в четвертьфинал. А вот остальные восемь проведут еще по дополнительному матчу. Здесь схема следующая: занявший пятое общее место играет на вылет с 12-й командой, шестое - с 11-й, седьмое - с 10-й, а восьмое - с 9-й. Четверка победителей, соответственно, присоединится к тем, кто отдыхал после группового этапа, и так образуются четвертьфинальные пары.

Наша команда попала в группу со словаками, американцами и словенцами. Первый матч по расписанию против Словакии. Кстати, в ней, как ни странно, практически нет действующих игроков КХЛ. Только защитник Михал Чайковски представляет "Автомобилист" из Екатеринбурга. Остальные хоккеисты выступают либо дома, либо в Европе. Но загадкой эта команда не является и чего от соперника ожидать, наш тренерский штаб представляет прекрасно.

Перед стартом турнира россияне успели провести в Канныне две ледовые тренировки. Состав по звеньям на них чуть отличался, но тренер Харийс Витолиньш план на игру от журналистов скрывать не стал. Сборная сыграет со словаками в 13 нападающих, а защитников будет семь. Позиция основного вратаря, а именно ее многие эксперты считают на Олимпиаде ключевой, досталась Василию Кошечкину.

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Несмотря на статус фаворитов и наличие опытных игроков, только трое из нынешнего состава сборной бывали раньше на Олимпиадах. Это Павел Дацюк и Илья Ковальчук, у которых за плечами по пять зимних Игр, и Вячеслав Войнов, ездивший в Сочи. Остальные же, попав в олимпийскую атмосферу, многому удивляются. Некоторых впечатлила схема размещения, когда жить нужно вместе с партнерами по команде в одной квартире. Кое-кто по неопытности даже пытался выбить себе особые условия, но ему быстро объяснили специфику Олимпиады. Живут здесь вместе, одной командой. И одной командой побеждают.

Состав групп

Группа А: Канада, Чехия, Швейцария, Южная Корея

Группа В: Россия, США, Словакия, Словения

Группа С: Швеция, Финляндия, Германия, Норвегия