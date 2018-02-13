Опрос: Как россияне чаще ищут работу

58 процентов россиян, согласно данным аналитического центра НАФИ, ищут работу через знакомых. Второй по популярности способ - с помощью специализированных сайтов. Таким образом, трудоустраиваются 29 процентов россиян. При этом первый способ поиска работы более востребован среди людей зрелого возраста, а второй - среди молодежи.

Потенциальными источниками вакансий для 13 процентов россиян являются биржа труда и компании, с которыми опрошенные сотрудничали на прошлом месте работы. Специализированные печатные издания и кадровые агентства используются для поиска работы реже всего - их указали 12 и 5 процента россиян соответственно.

Наиболее известными сайтами для поиска работы являются Авито.ру (о нем знает 41 процент пользователей Интернета), Хэдхантер.ру (17 процентов) и Работа.ру (15 процентов). В пятерку также вошли job.ru (10 процентов) и superjob.ru (6 процентов). 21 процент не смогли вспомнить ни одного ресурса.

"Результаты нашего исследования демонстрируют популярность поиска работы с помощью знакомых,- отмечает руководитель направления исследований в сфере HR аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.- Это объясняется несколькими причинами: легче адаптироваться в будущем коллективе, можно получить информацию из первых рук об условиях труда и зарплате, о стиле руководства компании. Можно сказать, что к помощи специализированных интернет-сайтов россияне прибегают после того, как возможности поиска среди знакомых исчерпаны".