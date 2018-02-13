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13 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7494 (31)

Сведения о ликвидации политических партий

Опубликован 13 февраля 2018 г.

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и на основании решений Верховного Суда Российской Федерации:

1. от 9 ноября 2017 г., вступившего в законную силу 14 декабря 2017 г., произведена государственная регистрация Политической партии "Партия налогоплательщиков России", ее региональных отделений и иных структурных подразделений (далее - Партия) в связи с ее ликвидацией. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации Партии в Единый государственный реестр юридических лиц 10 января 2018 г. за ГРН 2187700040240;

2. от 21 ноября 2017 г., вступившего в законную силу 26 декабря 2018 г., произведена государственная регистрация Политической партии "Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик", ее региональных отделений и иных структурных подразделений (далее - Партия) в связи с ее ликвидацией. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации Партии в Единый государственный реестр юридических лиц 25 января 2018 г. за ГРН 2187700049766;

3. от 1 декабря 2017 г., вступившего в законную силу 10 января 2018 г., произведена государственная регистрация Политической партии "Демократический выбор", ее региональных отделений и иных структурных подразделений (далее - Партия) в связи с ее ликвидацией. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации Партии в Единый государственный реестр юридических лиц 24 января 2018 г. за ГРН 2187700048974;

4. от 5 декабря 2017 г., вступившего в законную силу 12 января 2018 г., произведена государственная регистрация Политической партии "Партия Духовного Преображения России", ее региональных отделений и иных структурных подразделений (далее - Партия) в связи с ее ликвидацией. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации Партии в Единый государственный реестр юридических лиц 24 января 2018 г. за ГРН 2187700048985.

Информация предоставлена Минюстом России