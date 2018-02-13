Песков передал детали разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за предложение помощи в расследовании катастрофы Ан-148. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Разговор был конструктивным, подчеркнул Песков. "В данном случае, действительно, президент выразил признательность американскому коллеге за выражения соболезнования в связи с недавней авиакатастрофой, - сказал он. - Что касается готовности помощи в расследовании причин авиакатастрофы, президент также выразил благодарность за изъявление такой готовности и информировал американского коллегу о работе, которая ведется по линии Международного авиационного комитета".

В ходе беседы звучала и тема Северной Кореи. "Тема как таковая затрагивалась, но без какого-либо глубинного обмена мнениями", - пояснил представитель Кремля.