Полиция США явилась в офис Обамы из-за письма с белым порошком

Вашингтонская полиция явилась в офис бывшего президента США Барака Обамы после того, как получила сообщение о присланном сюда конверте с неизвестным белым порошком. Судя по штемпелю, послание пришло из Гонконга. Как показала проверка, содержимым оказалась детская присыпка, информирует ТАСС.

Обама снимает офис на северо-западе столицы в том же здании, где располагается Всемирный фонд дикой природы. Был ли в здании сам бывший президент, не сообщается.

Напомним, накануне невестка нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа была госпитализирована для проверки здоровья после того, как открыла конверт с белым порошком, который был отправлен Трампу-младшему.

Кстати, как передает РИА Новости, кроме безобидного вещества белого цвета в конверте также находилось письмо с оскорблениями. "Ты ужасный, ужасный человек. Я удивлен, что твой отец разрешает тебе выступать по телевизору. В своей семье ты идиот ", - написал неизвестный автор, которого разыскивают спецслужбы и полиция.