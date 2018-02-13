Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 февраля 2018 г. N 138/1136-7 г. Москва "О полномочиях по составлению протоколов об административных правонарушениях"

В соответствии c пунктом 212 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 1 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Уполномочить члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Валерия Владимировича Гальченко на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и направить для опубликования в "Российскую газету" и в "Парламентскую газету".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина