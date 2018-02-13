Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 г. N 87 г. Москва "Об утверждении Правил предоставления в 2018 - 2020 годах субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации, осуществляющей оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2018 - 2020 годах субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации, осуществляющей оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Правила предоставления в 2018 - 2020 годах субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации, осуществляющей оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации, осуществляющей оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее соответственно - субсидия, организация).

2. Субсидия предоставляется организации, созданной в соответствии с указом Президента Российской Федерации в организационно-правовой форме фонда, учредителем которой является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и основной целью деятельности которой является реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

3. Субсидия предоставляется организации на следующие цели:

а) реализация комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

б) осуществление деятельности организации, связанной с поддержкой детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4. Субсидия предоставляется организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств в установленном порядке на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и организацией (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

6. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации устанавливает в соглашении показатели результативности предоставления субсидии, а также срок и форму предоставления организацией отчетности о достижении установленных показателей.

7. Обязательными условиями заключения соглашения и предоставления субсидии являются:

а) отсутствие у организации просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности;

б) запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты.

8. Организация представляет для предоставления субсидии и заключения соглашения следующие документы:

а) направления деятельности организации на соответствующий финансовый год и плановый период, утвержденные решением попечительского совета организации;

б) бюджет организации на соответствующий финансовый год и плановый период, утвержденный решением попечительского совета организации;

в) комплекс мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на соответствующий финансовый год и плановый период, утвержденный решением попечительского совета организации;

г) смета административно-хозяйственных расходов организации на соответствующий финансовый год и плановый период, утвержденная решением правления организации;

д) перечень инновационных социальных программ, комплексов мер субъектов Российской Федерации, инновационных социальных проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных объединений, пилотных проектов с указанием планируемых объемов их финансирования организацией в соответствующем финансовом году и плановом периоде;

е) справка, подписанная руководителем организации (иным уполномоченным лицом), содержащая следующую информацию:

у организации отсутствует на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у организации отсутствует на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченная задолженность по возврату в установленном порядке в федеральный бюджет субсидии и иной просроченной задолженности;

организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

9. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рассматривает представленные организацией для получения субсидии документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления указанных документов в Министерство.

10. Основаниями для отказа организации в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие представленных организацией документов требованиям, предусмотренным пунктом 8 настоящих Правил;

б) непредставление (представление не в полном объеме) организацией документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил;

в) недостоверность представленной организацией информации.

11. Если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации, перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

12. Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации после представления организацией в территориальный орган Федерального казначейства заявки на получение субсидии.

13. Информация о размерах и сроках перечисления субсидии учитывается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

14. Контроль за соблюдением организацией целей, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и органом государственного финансового контроля.

15. Организация дает согласие на осуществление Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и органом государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.

16. Организация обязана представлять по запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации информацию, необходимую для осуществления проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил. Указанный запрос должен содержать форму представления информации, методические рекомендации по заполнению указанной формы (в случае необходимости), а также срок представления запрашиваемой информации.

17. В случае установления фактов нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также недостижения показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.