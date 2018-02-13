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Борис Альтшулер, правозащитник, председатель правления региональной общественной организации "Право ребенка"

Программа материнского капитала, о которой пишет "РГ", начала действовать в России с 2007 года. Она задумывалась, как один из способов выхода из демографического кризиса. И отчасти эту задачу выполнила. Мое мнение - действие программы нужно продлевать и дальше.

Мы определяем уровень жизни человека по величине так называемого прожиточного минимума. С конца прошлого года этот самый прожиточный минимум составляет что-то около десяти тысяч рублей в месяц. То есть именно такой суммы, по мнению чиновников, россиянину должно хватать на оплату коммунальных услуг, проезд, пропитание в течение тридцати дней, покупку каких-то вещей и иных товаров. Кому-то хватает, интересно? Не без оснований полагаю, что нет. Так что любая материальная поддержка со стороны государства, а тем более поддержка семей с детьми, необходима и всегда актуальна.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Другой вопрос, что для окончательного решения демографической проблемы одного лишь материального стимулирования не достаточно.

Мы часто в последнее время оглядываемся на Запад. Но почему-то перенимаем у него все не самое лучшее. А вот положительный опыт остается без внимания. Я бы предложил посмотреть и тщательно изучить, каким образом организована государственная поддержка материнства и детства в той же Франции, например. В этой стране очень большие налоги. Но с рождением ребенка их сумма уменьшается. И чем больше в семье детей, темь меньше налогов платят родители. Там прекрасные ясли и детские сады. Совершенно бесплатные. Поэтому женщина, став матерью, не выпадает из социума, не становится тут же "нетрудоспособной", как у нас. Она при желании может продолжать реализовывать себя в обществе и на работе. Ребенок будет сытно накормлен, здоров и обучен. Вот такой опыт нужно перенимать.

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