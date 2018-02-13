Расширен список конкурсов, позволяющих получать стипендию и гранты

Минобрнауки расширило список конкурсов, олимпиад и чемпионатов, которые дают право получать повышенную стипендию, гранты и другие привилегии.

Во-первых, на финансовую поддержку смогут рассчитывать победители и призеры региональных этапов Всероссийский олимпиады школьников, а раньше речь шла только о региональном этапе в Москве. Во-вторых, в список конкурсов и состязаний добавляются новые. Например, Всероссийский конкурс научно-технологических проектов, Республиканская олимпиада школьников по карельскому, финскому и вепсскому языкам, Всероссийский турнир юных физиков, Олимпиада-конкурс "Химия: наука и искусство", Национальный конкурс детских театров моды и студий костюма "Очарование русского искусства", всего 13 новых позиций.

Но несколько олимпиад и конкурсов уже не вошли в список. Это, к примеру, Школа юного исследователя, Всероссийский конкурс "Пейзаж родной земли", краевая олимпиада ученических производственных бригад.