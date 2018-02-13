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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Операция "Железо"

Как в столице спасают газопроводы от коррозии, а дома - от взрывов
Текст: Сергей Жуков
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Столичный выпуск №7495 (32)
Столичные газовики опробовали новый способ спасения газопроводов от коррозии и технических сбоев. Трубы подключают к защитным установкам нового поколения, а данные об их техническом состоянии поступают на монитор диспетчерского пункта. Как работает газовое ноу-хау и какую выгоду оно принесет городу, журналистам вчера показали на востоке Москвы.

Улица Матросская Тишина. У стены одного из жилых домов стоит с виду неприметный металлический шкаф. Это и есть новая установка, которая может спасти трубы от разрушения, а затем и избежать серьезной аварии. По словам ведущего инженера "Мосгаза" Сергея Епишина, раньше сотрудники службы следили за состоянием труб на местах - приезжали, спускались в колодец, подключали приборы. "Обычно это тянется долго, и чревато большим количеством ошибок, - пояснил он. - Новая система позволяет все то же самое делать удаленно".

Незамеченная вовремя неисправность, добавил он, может вызвать коррозию, что приведет к утечке газа и аварии. Для устранения поломки придется все раскапывать, гнать технику, а это снова время и деньги. Новая технология позволяет обойтись без этого. Газопровод "пакуется" в специальную металлическую конструкцию, а после по принципу батарейки подключается проводами к защитной установке. В итоге портится только внешняя оболочка, а сами трубы остаются в целости и сохранности в среднем 40 лет. Данные о состоянии труб в режиме онлайн поступают на пульт диспетчера.

Объем производства труб вырастет за счет ЖКХ

"Допустим, мы находимся на Головинском шоссе и нам нужно доехать до Новой Москвы, а это около 120 километров, - заметил начальник управления "Мосгаза" по защите газовых сетей от коррозии Владимир Селеменев. -Теперь этого делать не будем - если случится сбой, наладим работу дистанционно. Если не выйдет, диспетчер отправит заявку ремонтникам". Но от плановых обходов в "Мосгазе" не отказываются. Планируют проводить их два раза в год - весной и зимой.

Избежать коррозии, конечно, можно и другим способом - сделать выбор в пользу полиэтиленовых труб. Но прокладывать их можно только там, где рядом нет теплотрасс, подчеркнул Селеменев. Температура там высокая и такой газопровод просто расплавится. В Москве сеть подземных коммуникаций очень густая. И выбор в пользу пластика делают только там, где это технически возможно. "Сейчас соотношение полиэтиленовых и металлических труб примерно 50 на 50, - добавил Владимир Селеменев. - В перспективе будет 70 на 30".

В столице сегодня работают более 3,5 тысячи станций, контролирующих работу подземных газопроводов. Автоматикой оснащены пока только три тысячи из них. Завершить эту работу планируют к середине года. Тогда же планируется запустить в полную мощь единый информационный центр, куда будет стекаться информация о состоянии всех газопроводов Москвы.

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