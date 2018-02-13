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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Утомленные солнцем

Какие загородные лагеря выбирают дети из Москвы?
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7495 (32)
Море рядом с оздоровительным лагерем - не гарант хорошего отдыха. К такому выводу пришли аналитики "Мосгортура" после опроса московских родителей и детей, съездивших минувшим летом в лагеря и базы отдыха по льготным путевкам.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгортура", в опросе участвовали почти две с половиной тысячи человек. Всего прошлым летом по бесплатным путевкам съездили отдохнуть более 43 тысяч детей из столицы. Каникулы многие из них провели под солнцем - на Черном и Азовском морях.

Однако, как выяснилось, близость к побережью совсем не значит, что ребенок останется доволен своим отдыхом. Поэтому лидерство по отзывам держат детские лагеря из Республики Беларусь и Средней полосы России. По словам аналитиков, число детей, негативно оценивающих условия проживания, за три года снизилось более чем в два раза. Больше симпатий от ребят заслужили комнаты в лагере при санатории "Затишье". Пальму первенства ему отдали 78% опрошенных. Хорошие отметки получили также реабилитационно-оздоровительный центр "Ждановичи", лагеря "Заря" и "Лучистый". Ими довольны свыше половины респондентов.

Опрос: Интересуются ли родители школьными событиями ребенка

Стало меньше недовольных состоянием санузлов. Но дети по-прежнему обращают внимание на качество их уборки, наличие мыла, туалетной бумаги. С беспроводным Интернетом дела обстоят хуже - качество WI-FI не устраивает большую часть опрошенных детей. Высказались они и по тематическим программам для лагерей. Первые позиции заняли спорт- и турсмена - "Чемпионат-2018" и "Правильные путешествия". Не отказались бы дети стать участниками научных программ. А вот творческой сменой "Теория кино" довольны меньше половины ребят.

Кстати

Детский лагерь должен быть безопасным. Прежде всего этим родители руководствуются при выборе места отдыха для своего ребенка, следует из исследования рынка детского туризма в России. Его по заказу "Мосгортура" провел Исследовательский центр компании "Делойт" в СНГ. Папы и мамы обращают внимание на программы лагерей и их благоустройство. Большинство отправляют туда детей для развлечения и отдыха. Остальные - для спорта, лечения и здоровья, повышения образования, изучать иностранные языки. Спрос на языковые лагеря, кстати, вдвое выше в Москве и Санкт-Петербурге. Важно для родителей и где находится детский лагерь. На первом месте - экологически чистые регионы России. На втором - близость к морю, а на третьем - расстояние до места отдыха.

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