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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поезд дальше не идет

На западе Москвы и области во вторник встали электрички
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7495 (32)
Во вторник утром в час пик на железной дороге на западе Подмосковья случился коллапс. По разным причинам встали поезда на Белорусском и соседнем Киевском направлениях. На первом оказалась поврежденной контактная сеть, на втором - сломалась электричка. Сотни пассажиров в итоге опоздали на работу. "РГ" разбиралась в ситуации.
Выбираться из вставших электричек пришлось по сугробам. Фото: Сергей Михеев/ РГ Выбираться из вставших электричек пришлось по сугробам. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Выбираться из вставших электричек пришлось по сугробам. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Первым встало Белорусское направление. Очевидцы рассказывают: рано утром электричка в Москву доехала до Немчиновки, потом в салоне погас свет и машинист объявил: "Поезд дальше не идет". "Народ вынужден выпрыгивать из электричек в сугроб, так как поезд уже отъехал от платформы, и далее вся толпа спускается к МКАД и должна добираться своим ходом, кто как может", - написал в соцсетях пассажир Александр Скорняков. Поезда встали на участке Одинцово - Кунцево-1 на целый час. "После проведения работ сторонней организацией произошла разрегулировка контактной сети на втором главном пути", - сообщили "РГ" в МЖД. Даже после того как движение снова открыли, многие еще долго не могли уехать. Опаздывали и поезда дальнего следования. Задержки пригородных поездов в итоге доходили до 1,5 часа. Потом "эхом" начались проблемы и на смежном с Белорусским Савеловском направлении - туда идет часть электричек.

МЖД попросила пассажиров следить за фактическим расписанием электричек

Часть пассажиров из Одинцова узнав о проблемах, попытались уехать через соседнее Киевское направление. Но и там, как назло на перегоне Внуково - Лесной городок сломалась электричка ЦППК, блокировав главный путь. Движение не остановили, поезда пропускали по очереди в обе стороны по второму пути, но, конечно, быстро сделать это не получалось. В итоге снова опоздания, в том числе и аэроэкспрессов. Даже после того как на Белорусском направлении починили контактную сеть, а на Киевском убрали с рельсов электричку, сбои сохранялись долго -- полностью расписание,удалось восстановить только к двум часам дня.

Социальные сети ЦППК переполнили возмущенные комментарии сотен пассажиров, опоздавших на работу и вынужденных по сугробам выбираться с путей.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, за справкой об опоздании в таких случаях можно обратиться в любую кассу компании на станции или остановочном пункте по факту опоздания поезда. Но в то же время отметили, что разовые билеты подлежат возврату только в случаях массовых сбоев в графике движения поездов. Был ли сбой массовым, в ЦППК уточнить не смогли.

"Услуга не соответствует публичному предложению, а расписание - это публичное предложение, хотя перевозчик это обычно оспаривает, - заявил "РГ" председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. - Если кто-то из пострадавших пассажиров захочет посудиться с МЖД и ЦППК, мы поможем ему. Можно рассчитывать на небольшую моральную компенсацию. Но основное - это создание прецедента. Чем больше судов будут выигрывать пассажиры, тем тщательнее перевозчики и владельцы инфраструктуры будут относиться к своим обязанностям соблюдения условий договора перевозки".

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