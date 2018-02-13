Депутаты Орловского облсовета направили обращение в правительство страны и Госдуму с призывом возродить федеральную программу, которая с успехом реализовывалась несколько лет назад. В ее рамках выпускники вузов и ссузов получали не только практический опыт, но и временную работу. Почти для всех она потом превращалась в постоянную. Удобно было и молодежи, и работодателям. И сегодня на рынке труда остро в ней нуждаются.

Рабочих мест для стажеров предлагается пока немного, но если заинтересовать работодателей, то ситуация изменится. Фото: Владимир Смирнов/ РГ

От временного к постоянному

Реализация программы стартовала в 2009 году. Федеральный центр выделял финансирование и оплачивал 95 процентов расходов. Из своих бюджетов регионы добавляли по пять процентов. Областная служба занятости заключала контракты с предприятиями, и те принимали молодых на временные места. С ними работали наставники, получавшие доплаты к заработку.

- Стажировку организовывали для выпускников образовательных организаций всех типов, - говорит глава областного управления труда и занятости Анатолий Майоров. - Это была форма временного трудоустройства молодежи. Выпускники могли обратиться в службу занятости в течение года после окончания обучения.

Зарплату официально платил работодатель. Но чтобы он был заинтересован, часть расходов ему возмещали за счет бюджета. То есть государство на паях с предприятиями готовило квалифицированные кадры, помогая молодым людям набраться практического опыта - единственного, что не могли им дать в учебном заведении. Сотрудничество было плодотворным.

- После стажировки многие оставляли молодых специалистов трудиться на постоянной основе, - рассказывает вице-спикер облсовета, глава комитета по трудовым отношениям Валентина Остроушко. - Во-первых, они приобретали необходимые для конкретной организации навыки. Во-вторых, стажировка позволяла оценить профессиональные и деловые качества каждого выпускника.

Это был своего рода испытательный срок, который не бил по карману работодателя. Программа была очень востребована. Так, в Орловской области в 2009 году стажировку прошли 484 человека, в 2010-м - 550, в 2011-м - 458. Опыт им передали 435 наставников. Около 60 процентов выпускников получили постоянную работу там же, где стажировались. Свыше 30 процентов ушли в другие организации, но трудоустроиться по своему профилю им помог именно полученный опыт.

Цена вопроса

Существовал перечень профессий, стажировку по которым оплачивал бюджет. Власти утверждали его исходя из потребностей на рынке труда. В Орле приоритет был отдан таким профессиям и специальностям, как инженер, техник, повар, штукатур-маляр, психолог, землеустроитель. Перечни утверждаются и поныне, но теперь это скорее констатация факта кадрового дефицита.

- Если выделят финансирование в 2018 году, стажировка может быть организована для 150 выпускников, - отметил Анатолий Майоров. - На 1 января предприятия и организации заявили о 141 свободном рабочем месте для стажировки молодых специалистов, и формирование базы вакансий продолжается.

Работодатели готовы участвовать в программе, но вопрос упирается в финансирование. На уровне региона программа формально существует. Она ежегодно включается в план мероприятий, цель которых - снижение напряженности на рынке труда. Участвует служба занятости и в формировании базы стажировок. Работодатели иногда берут молодых, но без бюджетной компенсации. Область имеет право платить, только денег нет.

Орловские депутаты призвали вернуть финансирование на прежних условиях. Поскольку бюджет страны на 2018 год уже сверстан, они предлагают дать старт проекту с 2019 года. Регионам к тому времени предстоит воссоздать нормативную базу, если она утрачена, и заложить софинансирование в свои бюджеты. Цена вопроса не очень велика.

- С 2009 по 2011 год на программу было израсходовано 27,6 миллиона рублей из федерального бюджета и 1,5 миллиона - из областного, - уточняет Анатолий Майоров. - Работодателям возмещались затраты на выплаты за наставничество в размере до половины МРОТ, а также за страховые взносы.

Орловцы также призывают обратиться к историческому опыту, считая, что в условиях западных санкций он окажется полезным. До Великой Отечественной войны система профобразования развивалась стремительно. Массово открывались мастерские, ремесленные школы и фабрично-заводские училища. Шло становление единой государственной системы профессионально-технического образования.

Специалисты отмечают, что требования к самим себе у ряда выпускников занижены

Она была разделена на секторы. Существовало понимание: для какой отрасли, сколько и каких специалистов надо подготовить. Не было перекосов - это в последние 20 лет "штамповали" юристов и экономистов, и в ужесточившейся конкуренции им трудно найти работу. В то же время рос спрос на рабочих. Ликвидировать дефицит не удается даже за счет высоких зарплат.

- Поиск работы выпускниками также осложнен рядом причин, - считает Валентина Остроушко. - Работодатель предъявляет все более высокие требования к уровню профподготовки, умению использовать современные технологии, а главное - наличию практического опыта, который трудно получить.

К слову, возрождение региональной системы профобразования началось в 1943 году - сразу после освобождения от захватчиков. Уже в октябре заработали училища, которые подготавливали рабочих для обувного объединения "Ока" и швейной фабрики "Радуга", для пищевой промышленности и торговой отрасли. Область нуждалась в строителях. На базе аэроклуба организовали курсы, которые затем были пре-образованы в строительное училище. Обучались и трудились параллельно. Постепенно процессы разделили, появились производственные практики и стажировки.

Перезагрузка для выпускника

В Орле считают, что стажировка позволит молодым специалистам набраться опыта и трудоустроиться, а работодателям - найти перспективные кадры. Говорит об этом и статистика. Так, в 2017 году в центры занятости региона обратились 247 выпускников, которым не удалось самостоятельно найти работу. Из них 94 окончили вузы, остальные - средние профессиональные образовательные учреждения. Много это или мало?

- По программе среднего профобразования у нас обучается свыше 14,5 тысячи студентов по 57 специальностям, - рассказала замруководителя облдепартамента образования Ирина Коростелева. - Надо отметить труд педагогов, которые даже в скромных финансовых условиях готовят ребят на высоком уровне.

По ее мнению, об уровне подготовки говорят результаты национального чемпионата "Молодые профессионалы". В прошлом году орловцы впервые приняли в нем участие и завоевали немало наград. Но при трудоустройстве это не главное. Работодателю нужны не грамоты, а квалифицированные работники. Однако специалисты отмечают, что требования к самим себе у ряда выпускников занижены. Так, в Орловском госуниверситете имени Тургенева (ОГУ) столкнулись с серьезной проблемой - низкой вовлеченностью студентов в научно-исследовательскую и инновационную деятельность. Регион испытывает дефицит не только рабочих, но и специалистов профессий будущего, особенно IT-сферы. Компании из области информационных технологий еще на уровне обучения в вузе присматриваются к студентам. Они готовы взять перспективных и талантливых молодых людей. И тоже могли бы участвовать в госпрограмме стажировки выпускников. Это стало бы для них гарантией того, что они не потратят впустую ресурсы на работника, который не оправдает надежд. А тот в любом случае получит опыт и заработок.

- Мы учли это и ввели в образовательный процесс модули по технологическому предпринимательству, - говорит директор департамента инновационной политики ОГУ Алена Уварова. - Это дает студентам понять, что их идеи и разработки должны пройти серьезный маркетинговый аудит.

По ее словам, современный выпускник вуза должен уметь анализировать рынок и выявлять те проблемы предприятий. Однако некоторые после выпуска неожиданно осознают, что их компетенций недостаточно, а идеи не соответствуют требованиям рынка. Для таких стажировка может стать своего рода спасательным кругом.

Кстати, в ОГУ наладили сотрудничество с местными предприятиями, которые выделяют наставников. Только называют их иначе - менторы. Они тестируют будущих выпускников, и в результате бизнесмены понимают, кто им интересен, а кто - нет.