За последнее десятилетие в Москве и Подмосковье в несколько раз выросло количество браков с иностранцами. Если в начале 2000-х годов интернациональными оказывалось около 6% заключенных браков, то сейчас эта доля вдвое больше. А теперь - межгосударственные союзы в абсолютных цифрах: 2005 год - 1407, 2017-й - 13 685.

Наибольший рост, судя по опубликованной информагентствами статистике ЗАГС Москвы, пришелся на начало 2000-х годов. "Одним из факторов роста стали интернет-знакомства, - поделилась с "РГ" главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Татьяна Гурко. - Также это можно считать одним из следствий глобализации. Религиозная и этническая принадлежность супругов уже не считается барьером для заключения брака". Так уж повелось, что еще с 1990-х годов в московских ЗАГСах свадьбы с гражданами других государств играли в основном русские девушки. Причем поначалу горожанки выбирали суженых из дальнего зарубежья: доля женихов из стран СНГ составляла около 12%, отметила Гурко. Семейные союзы "Москва-заграница" строили в основном с гражданами США, Израиля, Сирии, Германии и Югославии. А в последние годы, отмечают социологи РАН, любовь все больше зовет москвичек на восток, к кавалерам из бывших союзных республик. В прошлом году, как сообщил официальный портал правительства и мэра Москвы, среди женихов-иностранцев оказалось немало граждан Белоруссии, Грузии и Молдовы. Встречается в статистике и мужское население Афганистана.

"Очевидно, что в общем количестве браков с иностранцами встречаются и фиктивные, - говорит собеседница "РГ". - Такие "союзы" заключаются, например, ради получения гражданства. Последствия подобных браков никем не контролируются". Общественники из числа лидеров национальных диаспор подтверждают: определенный процент браков по расчету есть. На такое люди идут не только ради гражданства, комментирует глава комиссии по миграционной политике и адаптации мигрантов

Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Александр Калинин. Порой приезжие добровольно "кольцуют" себя, чтобы избежать депортации из России за какие-либо нарушения. Однако конкретно в Москве брачный способ спасения практически не актуален. Действительно, говорит Калинин, "муж на час" и вправду может обратиться в суд и добиваться отмены запрета на въезд на основании штампа в паспорте. Но в столице положительное решение дают лишь в каждом сотом случае. В Санкт-Петербурге, например, суды чаще отменяют запреты. К тому же поставленный "просто так" штамп в паспорте влечет неприятные последствия и для самой легкомысленной "жены", подчеркнул правозащитник. Во-первых, в практике столичной прокуратуры есть немало случаев, когда фиктивные браки расторгались по решению суда. Это может испортить репутацию девушки в глазах потенциального и уже осозанно выбранного мужа. Не стоит также забывать, что при разводе с фиктивным супругом совместно нажитое имущество придется делить по-настоящему. И тут "окольцованная" москвичка может уже и прогадать в финансовом плане. Впрочем, насколько велика доля таких браков, точно ответить нельзя, отмечает Калинин. Но на московских брачных интернет-форумах фигурирует статистика, согласно которой женится для "галочки" едва ли не каждый третий иностранец.

В 1990-е москвички выходили в основном за американцев и европейцев, а теперь популярны и женихи из СНГ

С мигрантами-женихами все довольно просто: их можно встретить на улице и в метро Москвы хоть каждый день. Но откуда же в брачной статистике европейцы? Они знакомятся с горожанками не только на интернет-форумах, но и через брачные агентства. Правда, как удалось выяснить "РГ", из всех московских свах и свадебных контор судьбы иностранцев устраивают лишь единицы - с приезжими особая специфика работы. Одна из официально работающих "московских сводниц" рассказала, что иностранцы обращаются в агентства отнюдь не из-за своей стеснительности. Дело в том, что часто у потенциальных женихов имеется крупный бизнес, и им просто некогда тратить время на десятки бесполезных свиданий. Естественно, услуга стоит денег.

Разовое свидание обойдется "жениху" в среднем в 5-6 тысяч рублей. Но не факт, что оно окажется удачным. Так что состоятельные люди из-за рубежа готовы отдавать даже по 30 тыс. руб. - лишь бы им подобрали 5-6 "вариантов" из базы. Казалось бы, тут явный расчет, такая семья долго не протянет. Но у свах данные иные. Если официально оформленные отношения "москвич-москвичка" распадаются в каждом втором-третьем случае, то вероятность развода с мужем-иностранцем - всего лишь 3 процента. Да и москвички стали разборчивее. По этой причине азиатам сравнительно тяжелее создать семью с русской москвичкой, чем европейцу. На востоке люди обычно ищут семью в более позднем возрасте: сначала они учатся и становятся на ноги. А нашим дамам на выданье - помоложе подавай.

Кстати

В 2017 году браки с иностранцами составили 15 процентов от общего числа зарегистрированных в Москве. Чаще всего одним из супругов становились граждане Израиля, Германии и Франции, Белоруссии, Молдовы и Грузии, сообщил официальный портал правительства и мэра Москвы. Большинство новобрачных принимали решение создать семью в возрасте 25-34 года. В этом возрастном промежутке "расписались" 55% мужчин и 53 % женщин.