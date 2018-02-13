Магазины цветов и онлайн-сервисы доставки букетов множатся как грибы после дождя. Вычурные корзины с цветами, модные несколько лет назад, сменяются фитокартинами, и последние поражают воображение клиентов. Цены все чаще кажутся покупателям заоблачными. Однако сами участники рынка о сверхприбыли в этом бизнесе даже не заикаются. Высокий заработок, говорят они, в большей степени зависит от удачи.

В офлайн-режиме

Приобрести букеты в Сети становится все удобнее. Интернет-магазины и службы доставки пестрят объявлениями о распродажах, выигрышах и различных бонусах к ним. Ряд экспертов считают - "цветы" тоже уйдут в онлайн. Никто не будет ходить по магазинам, выбирать букет: пара кликов, денежный перевод - и порадовать можно близкого человека хоть во Владивостоке, хоть в Магадане.

- В настоящее время у нас соотношение онлайн и офлайн-заказов составляет примерно 50 на 50, - говорит директор магазина федеральной сети Ксения Талдыкина. - Но я думаю, что скоро первых станет больше. Почему? Все очень просто. Белгород - город приезжих, и к нам часто поступают заказы на букеты в другие регионы и даже страны. Для клиента плюс еще в том, что человек не тратит свое время на поход в магазин, выбирает, оплачивает и остается доволен.

Однако не все настроены вот так решительно. Совладелица букетной лавки в центре Белгорода Мария Борисова с улыбкой рассказывает о собственном опыте. От онлайн-службы пришлось перейти к традиционному цветочному магазину.

- Мы пробовали это: принимали заказы в Сети, составляли букеты, - рассказывает она. - Но со временем потребность в пространстве для размещения цветов, в реальном общении с клиентами становилась сильнее. Нам хотелось чего-то камерного, уютного, куда люди могли бы зайти и не просто выбрать цветок, но и поделиться эмоциями.

У Борисовой и партнеров получилось. И именно эмоции - то, чего, к слову, не получишь, кликнув на картинки, - и позволили букетному бизнесу встать на ноги.

- Часто цветы у нас ассоциируются с каким-то праздником. Едва ли не каждый думает - для букета нужен повод. Но мы постарались сделать так, чтобы человеку хотелось зайти к нам после рабочего дня и купить цветы просто так, - говорит Мария Борисова. - Поэтому разработали небольшие букеты-комплименты: чтобы цена их не была высокой. Ведь именно это зачастую и привлекает покупателей.

"Не надо хризантем"

Сами любители срезанных цветов нередко ищут в небольшом областном центре товар, не похожий ни на что другое. А с этим бывают сложности.

- Зайди в любой цветочный магазин - и что увидишь? - задается вопросом любительница живых букетов Екатерина Нестеренко. - Розы, хризантемы, ну еще пара веточек того и сего. Ничего другого нет. Мы часто покупаем цветы. Я сама составляю композиции - иногда даже флористическую губку использую, хорошо, что все это сейчас можно легко купить. И все же найти необычный цветок не так просто. Как правило, все торговцы копируют друг друга и закупают товар на одних и тех же базах.

- А чем еще торговать, если мужчины зачастую не знают, что купить? - сетуют продавцы цветов на центральной ярмарке. - Одним надо поярче, другим - подороже. Вот и весь выбор.

Получается, что выигрывает тот, кто креативнее. Так, популярность набирают букеты из фруктов и овощей. Бабушкам заказывают "борщовой набор" в исполнении флористов, юным девушкам - персики, яблоки, виноградинки на шпажках и в красивой букетной обертке, и даже для мужчин есть необычные композиции из перцев, капусты брокколи и еще ряда овощей. Каждое такое произведение - а иначе и не назовешь - неповторимо.

То же самое можно сказать и о вертикальном озеленении. Основатель собственной флористической школы Антонина Литовкина сегодня с радостью занимается цветочными картинами: это и модно, и экологично.

- Я сама пришла к этому - надоели цветы в горшках, - говорит она. - И вот теперь стараюсь работать в этом направлении.

Мастер не скрывает: это дорогое удовольствие. Но люди, которые любят растения и заботятся о микроклимате в доме, готовы потратить деньги на красоту.

- Знаете, это как новый айфон, - говорит она. - Если человек очень хочет, он его купит.

Стать квалифицированным флористом на курсах, потратив меньше 20 тысяч рублей, нереально

Эксперты подчеркивают: уникальность - именно то, что нужно нынешним клиентам. И флористы стараются отвечать вкусам потребителей. Так, Мария Борисова решила совсем отказаться от роз. Казалось бы - какой букет без королевы цветов? Но нет. Сейчас рынок предлагает множество других вариантов. Порой используются незаслуженно забытые сорта растений, и те, кто умеет с ними работать, процветают - во всех смыслах этого слова.

Иногда флористы сетуют: мол, некоторые новшества "не приживаются". Покупатель в массе своей консервативен и подвержен традициям. Например, к 8 Марта большинство выбирает композиции из тюльпанов, а к празднику всех влюбленных - исключительно розы. Но это, скорее, проявление стереотипов, чем естественное желание одарить близкого человека именно этими цветами.

Учиться и учиться

Как отмечает Антонина Литовкина, стереотипы, как и цветочные композиции, тоже создают и меняют люди. И, несмотря на множество тематических курсов, настоящих профессионалов в отрасли - единицы.

- Я в свое образование вложила примерно 500 тысяч рублей, - признается собеседница. - И это минимум. Я не считаю ни проживание в другом городе, ни сопутствующие ему расходы. Сейчас я работаю в основном по заказам на оформление интерьеров, и мой опыт показывает, что мастеров очень мало, да и учиться по-настоящему люди не очень-то хотят. Я несколько раз объявляла набор в школу флористики, да так и не нашлось достаточно желающих. Видимо, не устроила моя цена.

Литовкина подчеркивает: стать квалифицированным флористом на курсах, потратив меньше 20 тысяч рублей, нереально. Сама она училась в авторитетной московской школе, которая сейчас берет за один модуль именно такую сумму. Обучение включает в себя и множество техник составления букетов, и работу с горшечными растениями. Но главное, в школе работают профессиональные преподаватели - именитые флористы из разных стран.

- А таких модулей в программе - девять или десять, вот и посчитайте, - предлагает она. - У нас же очень любят все приобретать задаром: звонят и просят, мол, возьмите меня в помощники, а я так научусь. Нет уж, извините.

Ксения Талдыкина отмечает: подбором сотрудников занимается сама и смотрит вовсе не на стопку дипломов в руках у претендента.

- Мы даем задание человеку - составить букет, композицию, - поясняет она. - Если получилось здорово, то берем. Иначе - отказываем. Что поделать? Это не так просто.

Антонина Литовкина добавляет: флористика - а особенно ее новинки - удовольствие не из дешевых. И подобные подарки, к сожалению, первое, от чего отказываются люди в кризис.

- Миллионеры богаты в любые времена, а вот так называемый средний класс сразу ощущает на себе все перемены финансового климата. Цветочные композиции для большинства людей - роскошь, и на нас сразу отражаются изменения в экономике и настроении людей, - отмечает она. - Поэтому нам и важно уметь как можно больше, чтобы в любое время предложить людям то, от чего они не смогут отказаться.