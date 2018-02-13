Под Москвой убийца погиб в ДТП, скрываясь от полиции

Житель Московской области погиб в ДТП, пытаясь скрыться с места убийства.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, преступление было совершено в Наро-Фоминске. В полицию обратилась 14-летняя девочка. Она сообщила, что отец сильно избил ее маму. Прибывшие на место оперативники обнаружили женщину мертвой. Оказалось, что супруг избил ее разводным ключом и зарезал кухонным ножом во время ссоры. После убийства мужчина скрылся на своей машине.

Далеко уехать ему не удалось. В тот же вечер, уже на территории Калужской области, предполагаемый преступник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. От полученных травм подозреваемый скончался.