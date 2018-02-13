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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С вещами на выход

Малый бизнес страдает от самоуправства арендодателей
Текст: Светлана Биткина (Владимир)
Российская газета - Экономика Центрального округа №7494 (31)
Предприниматель берет площади в аренду, делает ремонт, налаживает дело - и тут его просят… освободить помещение. Таких случаев немало. Чиновники разводят руками: все по закону.

Не успокоился

- Все никак не успокоится? - удивляется собственник здания на улице Гагарина, услышав мой вопрос.

И уверенно продолжает:

- Он должен был освободить помещение. Я уведомил его за два месяца. Это мое право как хозяина, и я его реализовал.

Волнение владимирского предпринимателя Артема Силонова вполне понятно. В самом начале зимы ночью ему позвонили охранники и сообщили, что из помещения, где располагается пекарня "Добрые булки", выносится оборудование. Учредитель вызвал полицию, а сам срочно выехал на место событий.

Фото: Владимир Смирнов/ РГ
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Печи, технологические шкафы и другую технику для изготовления выпечки погрузили в "газель". В помещение полицейские Силонова не пустили, несмотря на договор, в котором черным по белому стояла дата действия аренды до 11 февраля. А пока он разбирался с представителями собственника, оборудование на полмиллиона рублей увезли в неизвестном направлении и до сих пор не возвратили.

Артем не скрывает, что к старинному зданию в центре Владимира присматривался давно. Здесь, сколько себя помнит, всегда располагалась булочная, и, как и многие горожане, он ходил сюда за знаменитыми владимирскими пирожными. Не мог смириться с тем, что в самом старом хлебном магазине города открылся обувной. А когда "обувь съехала", решил восстановить историческую традицию. Полгода уговаривал собственника здания сдать ему площади. Тот согласился, но при условии, что пекари сделают ремонт и возьмут в аренду все здание целиком.

Работы здесь проводились не косметические: капитально отремонтировали фасад, полностью заменили все коммуникации, перестелили полы, построили новые перегородки. Обошлась такая реконструкция почти в три миллиона - деньги для малого бизнеса космические.

О качестве ремонта красноречиво говорит быстрота, с какой новым арендаторам удалось найти субарендаторов на две трети оставшихся площадей. И еще - скорость продажи: приведенный в порядок объект недвижимости был продан собственником в  считаные дни.

Договор о аренде был заключен на пять лет. Новые собственники помещения резко подняли плату, поэтому соглашение пекари перезаключили на более короткий срок. Но вскоре хозяева стали требовать освободить здание. Прислали несколько уведомлений о расторжении договора в одностороннем порядке. Причины назывались разные: то проведение капремонта, то нарушение арендаторами целостности стен. А перед тем, как выставить пекарей на улицу, предупредили, что намерены брать за хранение вывезенного оборудования по пять тысяч рублей в день.

Бизнес под копирку

Не успела дверь старинного здания закрыться перед учредителями одной сети пекарен, как его начали обживать их конкуренты. Да сам собственник и не скрывал, что его действия связаны с интересами нового бизнеса, пришедшего на раскрученное место, и вскоре на улице Гагарина откроется сетевая булочная. А договор с ними был заключен еще в ноябре 2017 года.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Такая же история произошла с предпринимательницей Марией Айзиной. В 2015 году она открыла в центре Владимира музей иллюзий и наук "Да Винчи". Он быстро завоевал популярность у владимирцев и туристов. Просчитав шансы на успех, основательница не только заняла пустующую в областном центре нишу, но и всего за четыре месяца сумела окупить вложения.

- Мы взяли себе за правило постоянно пополнять музей экспонатами, а раз в год менять все 3D-картины, - объясняет принципы своей работы учредительница оригинального музея. - Кроме того, мы постоянно придумываем новые форматы занятий - развиваем как образовательное, так и развлекательное направление, проводим разные квесты, мастер-классы для посетителей разного возраста.

Новые собственники резко подняли плату и вскоре стали требовать освободить здание

Уже через год работы музей иллюзий и наук "Да Винчи" стал победителем всероссийского конкурса "Ниша на миллиард - 2016" . А в прошлом году он победил в областном конкурсе "Доверие потребителей" в номинации "Лучший образовательный отдых с детьми".

Однако все эти победы были завоеваны уже на новом месте. Открытие Музея оптических иллюзий на улице Большой Московской состоялось в декабре 2015 года, а в октябре 2016-го он переехал на улицу Гагарина. Хозяин попросил на выход. Пришлось подыскивать помещение, делать ремонт, обустраивать, перевозить на новое место хрупкие и чувствительные экспонаты.

- Бывает, что собственники помещений забывают про рыночную экономику, совесть и достоинство, начинают действовать исходя исключительно из собственной ежеминутной выгоды, абсолютно не думая о последствиях и своей репутации, - рассказывает Мария. - После шести месяцев работы музею пришлось искать новый дом, так как собственник помещения принял решение начать аналогичный проект самостоятельно.

И действительно, освободившееся помещение занял такой же музей - только с другим учредителем.

Советы постороннего

Впрочем, подобные случаи удивляют не всех.

- Если можно больше заработать на аренде, почему бы это не сделать? - считает заведующая отделом поддержки предпринимательства администрации Владимира Лариса Белякова. - Если бизнес раскрутился в этой точке, то люди будут ходить сюда и дальше. Самая тяжелая работа - сформировать потребительский поток. А когда он сформирован, потребуется меньше затрат на рекламу и маркетинг, будет больше прибыль. Тут никаких сентиментов - исключительно арифметика. Это исключительно коммерческий интерес.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Предпринимателям, советуют в администрации, нужно вступать в общественные объединения "ОПОРА России", "Деловая Россия", которые защищают их не только от административных органов, но и оказывают поддержку. В Торгово-промышленной палате Владимирской области, пояснили в мэрии, существует третейский суд, который урегулирует внутренние споры. При городской администрации работает Центр поддержки предпринимательства, оказывающий бесплатную юридическую помощь.

Однако третейского суда в ТПП уже нет.

- С 1 ноября 2017-го, - сообщила юрист Владимирской торгово-промышленной палаты Лариса Лебедева, - все третейские суды не могут осуществлять свою деятельность без разрешения правительства РФ. Пока получили разрешения только два постоянно действующих федеральных учреждения.

В 2016 году в Центр поддержки предпринимательства поступило всего одно обращение о расторжении договора аренды, в 2017-м - ни одного. Так что - проблемы не существует?

- Нередко предприниматели заключают договоры на короткое время, чтобы избежать регистрации, - поясняет Лариса Белякова. - Бизнесу надо просчитывать окупаемость. Часто ожидания не оправдываются.

Условия заключения

Каждый, чей бизнес по воле арендодателя оказался на улице и понес непредвиденные расходы, делает для себя выводы.

- Для того чтобы максимально обезопасить себя от такого рода рисков, сейчас я стараюсь, во-первых, заключать договоры с арендодателями, сдача помещений для которых является их основной деятельностью, - излагает свои принципы Мария Айзина. - Оптимальный вариант, когда арендодатель - юридическое лицо. Во-вторых, до заключения договора изучаю репутацию арендодателя, проверяю наличие судебных дел. В-третьих, стараюсь заключать договоры с фиксацией всего размера арендной платы. Если вам предлагают комбинированную схему, то сохраняйте расписки о получении собственником арендной платы. Затем прописываю условие, что собственник или иные аффилированные с ним лица не вправе в течение трех лет с даты окончания срока договора или его досрочного расторжения заниматься аналогичным видом деятельности. И наконец, указываю, что если арендатор ремонтирует помещения, то в случае досрочного расторжения договора (ранее 24 месяцев с даты его заключения) арендодатель обязуется в течение пяти календарных дней с даты требования арендатора компенсировать последнему потраченную сумму.

Малому бизнесу дадут право бессрочного выкупа арендуемого имущества

Пожалуй, такой договор мог бы максимально защитить малый бизнес. Но где найти собственника, который его бы подписал?

- Это все в идеальном мире! - сетует Артем Силонов. - Развивая бизнес, мы постоянно общаемся с риелторами. Они говорят, что закон всегда на стороне собственника. У нас провал в правовом поле. Где мошенничество - там, оказывается, спор хозяйствующих субъектов. Подмена понятий налицо. У нас непонятная процедура: возбуждают уголовное дело через полтора-два месяца, когда о произошедшем все уже забыли, а видеозапись выноса ночью оборудования стерта. Рассчитывать можем только на себя.

P. S.

…Когда готовился этот материал, знакомый предприниматель, у которого дела идут успешно, пожаловался: "Узнает хозяйка, что наш бизнес приносит такую прибыль, потребует освободить помещение…"

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