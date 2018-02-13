На самописце разбившегося Ан-148 найдена запись его последнего полета

Работа велась всю ночь, с 12 на 13 февраля. Так как специальные модули памяти самописца были повреждены, экспертам пришлось в оперативном порядке разбирать и демонтировать носители информации.

Теперь в распоряжении специалистов МАК есть записи 16 полетов. Одна из них как раз сделана в момент катастрофы Ан-148. На данный момент идет расшифровка "пленки".

Напомним, что спасатели до сих пор работают на месте катастрофы самолета. Ими уже найдено почти 1,5 тысячи фрагментов тел погибших и около 500 обломков самого летательного аппарата.