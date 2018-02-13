Полиция задержала сбившего девушку в Южном Тушино водителя BMW

Столичная полиция задержала водителя черного кроссовера BMW X5. Он подозревается в совершении наезда на девушку в Южном Тушино.

ДТП произошло вечером во вторник, 13 февраля, на улице Василия Петушкова около храма преподобного Сергия Радонежского, сообщил источник агентства "Москва".

"Водитель черного BMW X5 сбил девушку и скрылся с места аварии. На место прибыли полицейские и машина "скорой помощи", - рассказали в правоохранительных органах.

Через несколько часов сотрудникам ГИБДД удалось задержать подозреваемого.

"Водитель BMW, скрывшийся после наезда на пешехода в районе д. 3 на ул. Василия Петушкова, в настоящее время задержан сотрудниками ГИБДД", - сообщил дежурный офицер пресс-службы столичного управления госинспекции.