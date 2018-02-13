Рекультивация свалки в Балашихе начнется весной

Новости

Колумбия опровергла заявления о планах напасть на Венесуэлу 01:17
Саакашвили пообещал вернуться на Украину из Польши 00:59
На ликвидацию своего химоружия США потратят миллиард долларов 00:34
До невестки Трампа конверт с белым порошком получил Ассанж 00:29
Американский самолет-разведчик облетел вокруг Калининградской области 00:05
Boeing вернулся во Внуково из-за специфического запаха в салоне 12.02.2018
Церемонию закрытия Олимпиады в прямом эфире покажет Первый канал 12.02.2018
В Молдавии прекращена ретрансляция российских новостей 12.02.2018
Невестка Трампа получила конверт с белым порошком и попала в больницу 12.02.2018
Рейсы в Орск из Москвы в ближайшие два дня будет выполнять "Ижавиа" 12.02.2018
Японский шорт-трекист Сайто провалил допинг-тест на Олимпиаде 12.02.2018
Главным получателем военной помощи США останется Израиль 12.02.2018
Шарапова вылетела из сетки турнира в Дохе 12.02.2018
В АМПП назвали необходимой эвакуацию при уборке снега 12.02.2018
Путин обсудил с главой ФИФА подготовку к ЧМ 12.02.2018
В Кремле рассказали о простуде Владимира Путина 12.02.2018
В Астрахани врач предстанет перед судом за гибель младенца 12.02.2018
Пойманный в Крыму украинский шпион назвал заказчиков 12.02.2018
На Урале СК начал проверку по факту массового заболевания детей 12.02.2018
Погранслужба Украины: Саакашвили выдворен на территорию Польши 12.02.2018
Названа причина смерти актера Дмитрия Соловьева 12.02.2018
Макарова вышла во второй круг турнира в Дохе 12.02.2018
Рэпер Тимати опубликовал видео с избитым DJ Smash 12.02.2018
В Беларуси начнут сборку электромобилей 12.02.2018
Победители Всероссийских спортивных соревнований получат 4 млн рублей 12.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван главный секрет "Искандера"
Назван главный секрет "Искандера"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
13.02.2018 00:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В свете "Кучино"

Рекультивация свалки в Балашихе начнется весной
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7494 (31)
На полигоне твердых бытовых отходов "Кучино", закрытом по распоряжению президента страны в подмосковной Балашихе в июне этого года, появится альтернативная система мониторинга экологической ситуации, сообщил первый замминистра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов.

"Принято решение установить по периметру полигона четыре датчика, которые позволят в режиме реального времени проводить анализ по 10 основным содержащимся в воздухе веществам. Система уже смонтирована и будет подключена к началу марта. Данные мониторинга планируется размещать на сайте администрации Балашихи, где каждый желающий сможет видеть их в режиме реального времени", - заявил Кириллов на совещании, посвященном текущей ситуации на полигоне.

Фото: Александра Рыжкова/ТАСС
Стало известно, куда отправлят мусор вместо свалки в Балашихе

Сейчас экологический мониторинг на полигоне осуществляют передвижные станции, одни из которых принадлежат области, а другие установлены столичным Мосэкомониторингом. Но показывают они сейчас одно - концентрация загрязняющих веществ вокруг "Кучино" резко снизилась, и произошло это вскоре после того, как начал работать большой факел по сжиганию свалочного газа. "Его подключили в первые недели января, и сейчас мы видим, что жалобы от населения на неприятные запахи с полигона сократились в разы, - подтверждает глава Балашихи Сергей Юров. - Если в ноябре - декабре мы ежедневно получали примерно по 180 жалоб, то за весь январь пришло только 190. И пик январских претензий пришелся именно на тот момент, когда работа большого факела по техническим причинам останавливалась на 8 часов".

За время, пока факел работает, было сожжено уже 2 миллиона кубометров свалочного газа. А всего внутри "Кучино" более чем за 50 лет его существования скопилось 2,5 миллиона кубов. Когда откачают остатки, как раз подоспеет проект рекультивации полигона, который уже прошел экологическую экспертизу.

Завершить рекультивацию "Кучино" планируют в 2019 году

Рекультивацию власти планируют начать в марте этого года, а завершить - к концу 2019-го. Рекультивационные работы подразумевают сбор и очистку фильтрата - для этого нужно будет проложить по свалке сеть дренажей и установить очистные сооружения. Также потребуется укрепление откосов, чтобы полигон не "поплыл", когда начнется откачка. А в перспективе на рекультивированном "Кучино" хотят установить 4 подстанции, которые позволят производить на свалке 1,5 мегаватта электроэнергии в час.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Путин и Трамп переговорили по телефону
Погранслужба Украины: Саакашвили выдворен на территорию Польши
Задержанный в Крыму шпион сообщал СБУ сведения о Росгвардии
Запуск новой противоракеты попал на видео