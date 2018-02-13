Рекультивация свалки в Балашихе начнется весной

На полигоне твердых бытовых отходов "Кучино", закрытом по распоряжению президента страны в подмосковной Балашихе в июне этого года, появится альтернативная система мониторинга экологической ситуации, сообщил первый замминистра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов.

"Принято решение установить по периметру полигона четыре датчика, которые позволят в режиме реального времени проводить анализ по 10 основным содержащимся в воздухе веществам. Система уже смонтирована и будет подключена к началу марта. Данные мониторинга планируется размещать на сайте администрации Балашихи, где каждый желающий сможет видеть их в режиме реального времени", - заявил Кириллов на совещании, посвященном текущей ситуации на полигоне.

Сейчас экологический мониторинг на полигоне осуществляют передвижные станции, одни из которых принадлежат области, а другие установлены столичным Мосэкомониторингом. Но показывают они сейчас одно - концентрация загрязняющих веществ вокруг "Кучино" резко снизилась, и произошло это вскоре после того, как начал работать большой факел по сжиганию свалочного газа. "Его подключили в первые недели января, и сейчас мы видим, что жалобы от населения на неприятные запахи с полигона сократились в разы, - подтверждает глава Балашихи Сергей Юров. - Если в ноябре - декабре мы ежедневно получали примерно по 180 жалоб, то за весь январь пришло только 190. И пик январских претензий пришелся именно на тот момент, когда работа большого факела по техническим причинам останавливалась на 8 часов".

За время, пока факел работает, было сожжено уже 2 миллиона кубометров свалочного газа. А всего внутри "Кучино" более чем за 50 лет его существования скопилось 2,5 миллиона кубов. Когда откачают остатки, как раз подоспеет проект рекультивации полигона, который уже прошел экологическую экспертизу.

Завершить рекультивацию "Кучино" планируют в 2019 году

Рекультивацию власти планируют начать в марте этого года, а завершить - к концу 2019-го. Рекультивационные работы подразумевают сбор и очистку фильтрата - для этого нужно будет проложить по свалке сеть дренажей и установить очистные сооружения. Также потребуется укрепление откосов, чтобы полигон не "поплыл", когда начнется откачка. А в перспективе на рекультивированном "Кучино" хотят установить 4 подстанции, которые позволят производить на свалке 1,5 мегаватта электроэнергии в час.