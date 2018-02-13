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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Какие вузы лишили лицензии
Текст: Ирина Борисова
Российская газета - Столичный выпуск №7494 (31)
Рособрнадзор лишил государственной аккредитации в полном объеме Московский институт психологии.

Как сказано в официальном письме Рособрнадзора, "в связи с неустранением... выявленного несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам". Еще один негосударственный вуз - Московский институт физической культуры и спорта - по решению суда лишился лицензии.

Лишение аккредитации означает, что вуз может продолжать набирать и учить студентов, но диплом государственного образца они получить не смогут. На сайте Московского института психологии пока висит свидетельство об аккредитации, но ее срок закончился 10 февраля 2018 года. Лицензия у института есть, она выдана в марте 2017 года. Сегодня институт предлагает множество разных форм обучения - дневная, вечерняя, заочная, дистанционная, есть даже группа выходного дня - до 5300 рублей в месяц.

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А вот Московский институт физической культуры и спорта, который появился в 1999 году, свое существование полностью прекратил. Он предлагал несколько направлений, в том числе менеджмент, психолого-педагогическое образование, и тоже в разных формах - очной, очно-заочной, заочной. Сейчас сайт института не работает, информации об обучении и приеме нет.

Напомним, в январе этого года было приостановлено действие лицензии у Московской академии экономики и права. По решению суда в январе лицензии лишился Национальный институт недвижимости и инвестиций, а в Петербургский институт иудаики был запрещен прием. Как пояснили в ведомстве - за неисполнение предписаний в положенный срок. Если вуз устраняет нарушения, то наказание может быть и снято.

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